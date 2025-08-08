KBS강태원복지재단, 옥천 위기가정 지원

동영상 고정 취소

옥천군가족센터와 KBS강태원복지재단이 최근, 위기 가정 지원 협약을 했습니다.



이번 협약으로 옥천군가족센터가 관리하는 위기 가정 1곳에 6개월 동안 주거와 생계를 위한 지원금 500만 원이 지급됩니다.



KBS강태원복지재단은 고 강태원 전 태유실업 회장이 낸 기부금과 KBS의 출연기금으로 설립된 사회복지법인으로, 전국의 여러 소외계층을 지원하고 있습니다.



