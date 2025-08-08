KBS강태원복지재단, 옥천 위기가정 지원
입력 2025.08.08 (21:55) 수정 2025.08.08 (22:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
옥천군가족센터와 KBS강태원복지재단이 최근, 위기 가정 지원 협약을 했습니다.
이번 협약으로 옥천군가족센터가 관리하는 위기 가정 1곳에 6개월 동안 주거와 생계를 위한 지원금 500만 원이 지급됩니다.
KBS강태원복지재단은 고 강태원 전 태유실업 회장이 낸 기부금과 KBS의 출연기금으로 설립된 사회복지법인으로, 전국의 여러 소외계층을 지원하고 있습니다.
이번 협약으로 옥천군가족센터가 관리하는 위기 가정 1곳에 6개월 동안 주거와 생계를 위한 지원금 500만 원이 지급됩니다.
KBS강태원복지재단은 고 강태원 전 태유실업 회장이 낸 기부금과 KBS의 출연기금으로 설립된 사회복지법인으로, 전국의 여러 소외계층을 지원하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- KBS강태원복지재단, 옥천 위기가정 지원
-
- 입력 2025-08-08 21:55:21
- 수정2025-08-08 22:02:29
옥천군가족센터와 KBS강태원복지재단이 최근, 위기 가정 지원 협약을 했습니다.
이번 협약으로 옥천군가족센터가 관리하는 위기 가정 1곳에 6개월 동안 주거와 생계를 위한 지원금 500만 원이 지급됩니다.
KBS강태원복지재단은 고 강태원 전 태유실업 회장이 낸 기부금과 KBS의 출연기금으로 설립된 사회복지법인으로, 전국의 여러 소외계층을 지원하고 있습니다.
이번 협약으로 옥천군가족센터가 관리하는 위기 가정 1곳에 6개월 동안 주거와 생계를 위한 지원금 500만 원이 지급됩니다.
KBS강태원복지재단은 고 강태원 전 태유실업 회장이 낸 기부금과 KBS의 출연기금으로 설립된 사회복지법인으로, 전국의 여러 소외계층을 지원하고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.