뉴스9(대전)

충청 U대회 2년 앞으로…‘충청의 멋’ 살린다

입력 2025.08.08 (21:56) 수정 2025.08.08 (22:13)

[앵커]

전세계 150여개 국이 참여하는 충청권 하계 세계대학 경기대회가 이제 2년 앞으로 다가왔습니다.

세종에서는 행사를 알리고 분위기를 띄우는 행사가 열렸습니다.

독일에서 넘겨받은 대회기가 학생대표단에게 전달되며 대회 준비를 위한 발걸음도 바빠지고 있습니다.

백상현 기자입니다.

[리포트]

어린이가 진지한 표정으로 활시위를 당깁니다.

손을 놓자마자 화살이 과녁에 정확히 명중합니다.

결승점을 코앞에 둔 육상선수처럼 최선을 다해 발을 굴러봅니다.

탁구공을 쳐 목표 지점으로 보내는 건 생각보다 어렵습니다.

2년 앞으로 다가온 충청 U대회를 알리는 축제에는 폭염에도 구름 인파가 몰렸습니다.

아이들은 일일 선수가 되어 양궁과 육상, 탁구 등 대회 종목을 체험해 봅니다.

[임채은/초등학생 : "탁구 체험을 해봤는데 상당히 어려운 거 같고 나중에 잘 한 다음에 도전했으면 좋겠어요. 모든 선수들 화이팅!"]

축제에는 호랑이와 까치로 만들어 친숙한 대회 마스코트인 흥이나유의 대형 인형과 기념품도 전시돼 대회에 대한 기대감을 더했습니다.

[김광섭/세종시 다정동 : "우리나라 중심인 충청도에서 (대회를) 하는 거지 않습니까? 많은 분이 와서 즐기기에 부담이 없을 것 같습니다."]

지난달 27일 직전 개최지 독일에서 인수한 대회기는 본격적인 대회 준비의 시작을 알리며 학생 대표단에게 수여됐습니다.

대회가 2년 앞으로 다가오며 개폐회식와 경기시설 조성 등의 대회 준비가 바빠집니다.

[이태석/충청 U대회 조직위 문화홍보본부장 : "4개 시도별 지역 특색을 살리는 문화 행사와 관광 등 연계로 독특하고 매력적인 축제의 장을 만들도록 노력하겠습니다."]

전세계 150여개 나라 만 5천여 명의 선수들이 찾게 될 충청 하계U대회가 2년 앞으로 다가오며 대회 준비를 위한 충청권 4개 시도의 발걸음이 빨라지고 있습니다.

KBS 뉴스 백상현입니다.

촬영기자:안성복

