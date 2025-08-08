청주서 통근버스 무인단속기 충돌…7명 다쳐
입력 2025.08.08 (21:56)
오늘 오전 7시 38분쯤, 청주 사창사거리에서 한 통근버스가 좌회전하다가 교통 단속 카메라 설치대를 들이받았습니다.
이 사고로 버스에 타고 있던 7명이 다쳐 병원에서 치료를 받았고, 사고 수습으로 일대 차량 운행이 1시간 가량 정체를 빚었습니다.
경찰은 운전자가 방향을 잡지 못해 사고가 난 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
