고용노동부, 충북개발공사 여성 고용 ‘미흡’…공공기관 유일

고용노동부가 여성 고용 비율이 낮은 적극적 고용 개선 조치 미이행 사업장을 발표한 가운데, 충북개발공사가 전국 공공기관 가운데 유일하게 포함됐습니다.



충북개발공사는 전체 근로자 가운데 여성 비율이 25%로 지난해 전국 평균보다 13.5%p 낮고, 여성 관리자도 없는 걸로 발표됐습니다.



고용노동부는 시정 기회를 주고 관련 교육을 했는데도 여성 고용 실적이 적으면 미이행 사업장으로 분류해 조달청 심사 감점 조치 등을 하고 있습니다.



