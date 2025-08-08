뉴스9(광주)

완도서 제6회 ‘섬의 날’ 기념식 열려

입력 2025.08.08 (21:57)

제6회 '섬의 날' 국가 기념식이 '천천히 돌아보고 섬'을 주제로 오늘(8일) 완도 해변공원에서 열렸습니다.

기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.

김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.

제6회 '섬의 날' 국가 기념식이 '천천히 돌아보고 섬'을 주제로 오늘(8일) 완도 해변공원에서 열렸습니다.

기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.

김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.
