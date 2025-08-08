완도서 제6회 ‘섬의 날’ 기념식 열려

동영상 고정 취소

제6회 '섬의 날' 국가 기념식이 '천천히 돌아보고 섬'을 주제로 오늘(8일) 완도 해변공원에서 열렸습니다.



기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.



김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!