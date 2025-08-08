완도서 제6회 ‘섬의 날’ 기념식 열려
입력 2025.08.08 (21:57) 수정 2025.08.08 (21:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제6회 '섬의 날' 국가 기념식이 '천천히 돌아보고 섬'을 주제로 오늘(8일) 완도 해변공원에서 열렸습니다.
기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.
김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.
기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.
김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 완도서 제6회 ‘섬의 날’ 기념식 열려
-
- 입력 2025-08-08 21:57:47
- 수정2025-08-08 21:59:24
제6회 '섬의 날' 국가 기념식이 '천천히 돌아보고 섬'을 주제로 오늘(8일) 완도 해변공원에서 열렸습니다.
기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.
김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.
기념식을 시작으로 오는 10일까지 셰프 음식 거리, 섬 그림대회, 섬 트로트 대전 등 다채로운 부대행사도 펼쳐질 예정입니다.
김민재 행안부 차관은 "섬 지역 정주 여건을 개선하고 기반 시설을 확충하는 등 섬의 가치를 지키기 위해 정부 차원의 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.