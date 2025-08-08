충청언론학회, 지역 교류 협력 특별세미나 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

KBS대전총국이 후원한 충청언론학회 여름철 특별세미나가 소백산 천문대 교육관에서 열렸습니다.



충청도와 충청인의 역사를 주제로 열린 이번 특별세미나에서는 부울경과 제주 지역 언론에 비쳐진 충청의 모습 등에 대한 발표가 진행돼 지역간 상호 이해와 협력을 위한 학술 자료가 공유되는 기회가 됐습니다.



