KIA 김도영, 세번째 햄스트링 손상 “정규 시즌 마감”

입력 2025.08.08 (21:58) 수정 2025.08.08 (21:59)

프로야구 KIA 타이거즈의 김도영 선수가 올 시즌 세번째 햄스트링 부상으로 정규 시즌을 마감했습니다.

KIA 구단은 "김도영이 경남 창원의 한 병원에서 정밀 검사한 결과 왼쪽 햄스트링 근육이 손상됐다는 소견을 받았고, 선수 보호 차원에서 김도영을 정규 시즌 남은 경기에서 배제하기로 했다고 설명했습니다.

김도영은 지난 3월에 이어 5월에도 햄스트링을 다쳐 지난 2일 두달여 만에 1군에 합류했지만, 어제 수비 과정에서 허벅지 통증으로 교체됐습니다.

프로야구 KIA 타이거즈의 김도영 선수가 올 시즌 세번째 햄스트링 부상으로 정규 시즌을 마감했습니다.

KIA 구단은 "김도영이 경남 창원의 한 병원에서 정밀 검사한 결과 왼쪽 햄스트링 근육이 손상됐다는 소견을 받았고, 선수 보호 차원에서 김도영을 정규 시즌 남은 경기에서 배제하기로 했다고 설명했습니다.

김도영은 지난 3월에 이어 5월에도 햄스트링을 다쳐 지난 2일 두달여 만에 1군에 합류했지만, 어제 수비 과정에서 허벅지 통증으로 교체됐습니다.
