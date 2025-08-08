전남 보육대체교사들, 복지 차별 해소 촉구
입력 2025.08.08 (21:59) 수정 2025.08.08 (22:06)
전남지역 보육대체교사들이 열악한 처우 개선을 촉구하고 나섰습니다.
공공연대노동조합 전남보육대체교사지부는 오늘(8일) 전남도청 앞에서 기자회견을 열고, "보육교사들과 동일한 업무를 하면서도 임금과 복지에서 소외되고 있다"며, 전라남도 복지수당 지급 대상에 보육대체교사를 포함하는 등 차별을 철폐해달라고 요구했습니다.
보육대체교사는 전남육아종합지원센터 소속으로 어린이집과 유치원 교사의 병가나 휴가 시 돌봄 공백을 메우는 역할을 합니다.
