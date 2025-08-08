전남 보육대체교사들, 복지 차별 해소 촉구

동영상 고정 취소

전남지역 보육대체교사들이 열악한 처우 개선을 촉구하고 나섰습니다.



공공연대노동조합 전남보육대체교사지부는 오늘(8일) 전남도청 앞에서 기자회견을 열고, "보육교사들과 동일한 업무를 하면서도 임금과 복지에서 소외되고 있다"며, 전라남도 복지수당 지급 대상에 보육대체교사를 포함하는 등 차별을 철폐해달라고 요구했습니다.



보육대체교사는 전남육아종합지원센터 소속으로 어린이집과 유치원 교사의 병가나 휴가 시 돌봄 공백을 메우는 역할을 합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!