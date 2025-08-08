광주 제습기 판매점서 작업 중이던 60대 감전사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(8일) 오전 11시쯤 광주시 서구 쌍촌동의 한 제습기 판매점에서 60대 직원 A 씨가 심정지 상태로 동료 직원에게 발견됐습니다.



A 씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 A씨가 제습기 설치를 위한 패널 절단 작업 중에 감전된 것으로 보고 안전수칙이 지켜졌는지 조사할 예정입니다.



