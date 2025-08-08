목포 아파트 화재…주민 9명 연기 흡입
입력 2025.08.08 (21:59)
오늘(8일) 오후 5시 40분쯤 목포시 상동의 한 아파트 8층 부엌 불이 나 30여 분만에 꺼졌습니다.
이 불로 세대 내부가 모두 탔고 주민 9명이 연기를 흡입했지만 병원으로 이송되지는 않았습니다.
경찰은 조리 과정에서 불꽃이 환풍기로 튀어 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다.
- 입력 2025-08-08 21:59:51
- 수정2025-08-08 22:06:00
