시도지사협 “특별지방행정기관 지방 이양 촉구”

대한민국 시도지사협의회가 특별지방행정기관의 지방 이양을 촉구하는 공동 건의문을 발표했습니다.



건의문에는 국도하천과 해양항만, 환경 등 6개 분야의 사무를 자치단체에 넘겨 행정 효율성과 주민 편의를 높이자는 내용이 담겼습니다.



