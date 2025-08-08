경남 ‘아파트 분양 전망지수’ 한 달 만에 25p 급락
입력 2025.08.08 (22:00)
경남의 아파트 분양 경기가 한 달 만에 위축된 것으로 나타났습니다.
주택산업연구원 자료에 따르면, 이달 경남의 아파트 분양 전망 지수는 75로, 한 달 전보다 25포인트 급락했습니다.
이는 경남뿐만 아니라 전국적인 추세로, 정부의 고강도 대출 규제로 분양 심리가 위축된 것으로 풀이됩니다.
