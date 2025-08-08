경남 ‘아파트 분양 전망지수’ 한 달 만에 25p 급락

동영상 고정 취소

경남의 아파트 분양 경기가 한 달 만에 위축된 것으로 나타났습니다.



주택산업연구원 자료에 따르면, 이달 경남의 아파트 분양 전망 지수는 75로, 한 달 전보다 25포인트 급락했습니다.



이는 경남뿐만 아니라 전국적인 추세로, 정부의 고강도 대출 규제로 분양 심리가 위축된 것으로 풀이됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!