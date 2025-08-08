LH 이한준 사장, 임기 3개월 남기고 사의 표명

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국토지주택공사, LH 이한준 사장이 임기 만료를 3개월 앞두고 사표를 제출했습니다.



이 사장은 지난달 사내 게시판을 통해 새로운 국토부 장관이 발표되는 대로 임명권자에게 거취를 일임할 것이라고 밝혔고, 김윤덕 국토부 장관이 취임하자 사표를 제출한 것입니다.



