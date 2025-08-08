창원 ‘공무원 사칭’ 피해 발생…“사실 확인” 당부

동영상 고정 취소

창원시는 최근 공무원 사칭 사기 사건으로 업주가 피해를 봤다며, 시민들에게 주의를 당부했습니다.



창원시 조사 결과, 한 인쇄·광고 대행업체는 시청 회계과 직원을 사칭한 사기범의 물품 구매 요구에 3천만 원을 송금한 것으로 나타났습니다.



창원시는 "계약이나 물품 구매 과정에서 절대 선금을 요구하지 않는다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!