통영한산대첩축제 개막…학익진 재현·세미나 등
입력 2025.08.08 (22:02) 수정 2025.08.08 (22:14)
64회 통영한산대첩축제가 오늘(8일)부터 오는 14일까지 강구안 문화마당 등 통영 곳곳에서 열립니다.
임진왜란 당시 한산대첩 승리를 기념하는 이번 축제는 '한산도, 최초의 통제영'을 주제로, 통제영의 역사 학술 세미나와 삼도수군 통제사 행차, 한산대첩, 학익진 재현 행사 등이 선보입니다.
64회 통영한산대첩축제가 오늘(8일)부터 오는 14일까지 강구안 문화마당 등 통영 곳곳에서 열립니다.
임진왜란 당시 한산대첩 승리를 기념하는 이번 축제는 '한산도, 최초의 통제영'을 주제로, 통제영의 역사 학술 세미나와 삼도수군 통제사 행차, 한산대첩, 학익진 재현 행사 등이 선보입니다.
