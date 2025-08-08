통영한산대첩축제 개막…학익진 재현·세미나 등

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

64회 통영한산대첩축제가 오늘(8일)부터 오는 14일까지 강구안 문화마당 등 통영 곳곳에서 열립니다.



임진왜란 당시 한산대첩 승리를 기념하는 이번 축제는 '한산도, 최초의 통제영'을 주제로, 통제영의 역사 학술 세미나와 삼도수군 통제사 행차, 한산대첩, 학익진 재현 행사 등이 선보입니다.



