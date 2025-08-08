‘의료인 소송비 지원 조례’…경남도·도의회 입장 차

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경남도의회가 응급의료로 인한 분쟁이 발생할 때, 응급의료기관과 의료인에게 소송 비용을 지원하는 조례를 추진해 논란입니다.



