미 “동맹 현대화, ‘한반도와 그 너머’ 억지력 확보 위한 것”

입력 2025.08.08 (22:51) 수정 2025.08.08 (22:54)

미국 국방부는 이르면 이번 달 열릴 한미정상회담에서 논의될 ‘동맹 현대화’는 “한반도와 그 너머에 대한, 신뢰할 수 있는 억지력을 확보”하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

킹슬리 윌슨 미 국방부 대변인은 현지시각 8일 미국이 생각하는 한미동맹 현대화의 의미가 무엇이며, 거기에는 중국발 위협을 억제하기 위한 협력이 포함되느냐는 한국 언론 질의에 대한 서면 답변에서 이같이 답했습니다.

윌슨 대변인은 “동맹 현대화에는 한반도와 그 너머에 대한 신뢰할 수 있는 억지력을 확보하기 위해 우리의 연합 방위 태세를 적응시키고, 상호 운용성을 심화하며, 전 영역에 걸친 협력을 확대하는 것이 포함된다”고 설명했습니다.

‘한반도와 그 너머에 대한 억지력 확보’ 언급은 결국 인도·태평양 지역에서 중국의 현상 변경 위협에 대응하는 것이 한미동맹의 목표에 포함되는 것임을 시사한 것으로 풀이됩니다.

윌슨 대변인은 한미 동맹의 “주된 초점(primary focus)은 여전히 북한의 공세를 억제하는 데 있지만, 우리는 보다 넓은, 지역 안보 환경에 대응함에 있어 공동의 안보 우선순위를 연결하기 위해 한국과 계속 긴밀히 협력할 것”이라고 말했습니다.

‘주된 초점은 대북 억제’로, 1953년 한미상호방위조약 체결 이후 한미동맹이 대응해온 최우선 위협은 북한이었고, 현재도 그렇다는 점을 확인한 것으로 보입니다.

이와 함께 ‘보다 넓은, 지역안보 환경’ 관련 언급은 중국의 현상 변경 시도 가능성에 대한 대응 역시 한미동맹의 임무가 되어야 한다는 뜻으로 해석됩니다.

윌슨 대변인은 “국방부는 현재와 미래의 안보 도전을 다룰 수 있는, 현대적이고 전략적으로 지속가능한 한미동맹에 계속 전념하고 있다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

양민효
양민효 기자

