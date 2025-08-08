정청래 “개혁 상징성 때문에 노봉법 대신 방송법…대통령 뭐라 하신지 정확히 몰라”

더불어민주당 정청래 당 대표가 7월 임시국회 마지막 본회의에서 노조법 개정안(노란봉투법)이 아는 방송법을 먼저 상정한 이유로 “개혁의 상징성이 있기 때문”이라고 밝혔습니다.



정 대표는 오늘(8일) 서울 여의도 당사에서 개최한 ‘당원들과의 대화’에서, 한 여성 당원이 “이재명 대통령께서 빨리 추진하자고 한 노란봉투법을 패싱하고(건너뛰고) 보류한 이유에 대해서 듣고 싶다”고 말하자, 이같이 답했습니다.



정 대표는 “대통령이 뭐부터 하라고 하신 지는 내가 정확하게 잘 모르겠다”며 “검찰·사법·언론개혁의 상징성이 있기 때문에 방송법부터 처리하자고 했다”고 말했습니다.



또한 “방송법 2가지에 대해 필리버스터를 하게 되고, 상법과 노란봉투법은 8월 21일부터 다 처리한다”며 “걱정하지 않아도 된다”고 발언했습니다.



아울러 전당대회 과정에서 불거진 정청래·박찬대 지지 당원 간 분쟁에 대해서는 “이제 전당대회도 끝났고, 제가 탕평 인사도 하고 있지 않으냐”며 장경태 의원에게 “법적 조치하지 말고, 너그럽게 하라”고 말했습니다.



이어 “(장 의원이) 법적 조치를 하지 않는 것처럼, 장경태 의원에게 사과를 요구하는 것도 서로 양보했으면 좋겠다”고 했습니다.



정 대표와 함께 간담회에 참석한 장경태 의원은 “저는 법적 조치를 할 생각이 없는데, 박찬대 캠프에서 여러 건을 고발한 사건이 있었다”며 “오히려 그 수사가 진행될 텐데, 제가 고발한 것이 아니다”라고 해명했습니다.



개헌 시기에 대해서는 “얼마 전 우원식 국회의장이 (개헌 발언을) 꺼냈다가 엄청난 뭇매를 맞은 적이 있다”며 “정치는 ‘타이밍의 예술’이다. 헌법 개정을 하자는 말은 맞지만, 언제 (발언을) 꺼내느냐도 굉장히 중요하다”고 했습니다.



또 “(개헌은) 고도로 정무적인 판단을 요한다”며 “대통령과 국회, 시민사회가 합심해서 해야 하는 사안이라, 조금 기다려보라”고 답했습니다.



정 대표는 당초 약속한 평당원 지명직 최고위원 선발에 더해, △7~8만 명의 당원을 위한 콘서트 준비 △모바일 당원증 복구 △당원 교육 강화 실시 등도 함께 예고했습니다.



