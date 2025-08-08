국제

“러 캄차카 강진에 블라디보스토크도 5㎝ ‘흔들’”

입력 2025.08.08 (22:51) 수정 2025.08.08 (22:53)

지난달 30일(현지시각) 러시아 극동 캄차카반도에서 발생한 규모 8.8 지진은 연해주 블라디보스토크에도 영향을 줄 만큼 강력했다는 연구 결과가 나왔습니다.

현지시각 8일 RBC, 이즈베스티야 등 러시아 매체에 따르면 러시아 극동연방대 폴리테크닉 연구소는 “진앙에서 2천350㎞ 떨어진 블라디보스토크의 관측소에서도 캄차카 지진으로 인한 지표면의 움직임을 감지했다”고 밝혔습니다.

이 대학의 셰스타코프 교수는 “본진이 발생한 지 10분 후 블라디보스토크는 남쪽으로 거의 5㎝, 그다음에는 다시 북쪽으로 같은 거리만큼 ‘흔들렸다’”고 설명했습니다.

또 지진이 일어나는 동안 캄차카반도 남부의 산맥이 남동쪽으로 2ｍ 이동했고, 높이는 30㎝ 가라앉았다고 덧붙였습니다.

이러한 흔들림은 주기가 길고 속도가 느려 주민은 체감하지 못했고 위성 위치측정 시스템으로만 확인됐습니다.

전문가들은 이번 지진으로 수집한 데이터가 지진 발생 원인의 특성을 이해하는 데 중요한 의미를 가진다고 전했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

양민효
양민효 기자

