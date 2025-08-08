동영상 고정 취소

소방청 상황실입니다.



교통사고 소식부터 전해드립니다.



오늘 아침 7시 40분쯤 충북 청주 서원구 사창사거립니다.



통근버스가 좌회전을 하다 전신주를 들이받았습니다.



승객 7명이 허리와 목 등에 통증을 호소해 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.



오늘 아침 7시쯤 경북 경산 남천면의 한 야산입니다.



60대 남성이 벌목 작업을 하던 중 나무가 쓰러져 머리를 부딪혔습니다.



남성이 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



정확한 사고 경위는 조사 중입니다.



오늘 오전 11시쯤 광주광역시 서구의 한 건물입니다.



에어컨을 수리하던 60대 남성 작업자가 감전돼 쓰러졌습니다.



남성은 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



누수를 확인하기 위해 벽면 패널을 자르던 중 사고가 난 걸로 추정됩니다.



소방청에서 전해드렸습니다.



