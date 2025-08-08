“유럽축구연맹, 러에 175억 연대지원금…우크라는 안 줘”

유럽축구연맹(UEFA)이 2022년 2월 우크라이나 침공 이후에도 러시아에 '연대' 명목의 지원금으로 1천80만 유로, 약 175억 원 이상을 지급한 것으로 알려졌습니다.



영국 가디언은 현지시각 8일 이같이 보도하고, 연맹 측의 러시아 지원은 우크라이나 구단 5곳이 '군사 작전 지역'에 있다는 이유로 기금 지원을 받지 못한 것과 대조된다고 지적했습니다.



연대 지원금은 통상 유럽 대회에 진출하지 못한 구단에 지급되는데, 연맹은 대회에 출전한 구단이 추가 수입을 올린다는 점을 고려해 경쟁의 균형을 유지하기 위한 것이라고 설명합니다.



러시아 구단과 국가대표팀은 우크라이나 전쟁 이후 국제대회 출전이 금지됐습니다.



그러나 러시아 축구협회는 유럽축구연맹에서 2022∼2023년 330만5천 유로, 2023∼2024년 338만1천 유로, 2024∼2025년 422만4천 유로를 받은 것으로 나타났습니다.



이와 관련해 우크라이나 5개 구단은 지난달 27일 알렉산데르 세페린 유럽축구연맹 회장에게 보낸 서한에서 2023년부터 2025년 연대 지원금이 보류된 데 항의했습니다.



이들 구단의 연고지는 러시아가 점령했거나 전투가 격렬한 곳으로, 구단들은 지원금 보류가 "지리적으로 '전쟁 지역'이라는 점과 관련됐다고 한다"라며 "불분명하고 현실에 부합하지 않는 일"이라고 주장했습니다.



이는 크렘린궁에 대한 유럽축구연맹 측의 태도에 우려를 더하는 것이라고 가디언은 지적했습니다.



러시아 축구협회는 유럽축구연맹에 의해 자격이 정지되지 않은데다, 푸틴 러 대통령의 측근인 재벌 올레그 데리파스카의 전처가 UEFA 거버넌스 위원회에서 직책을 맡고 있습니다.



또 유럽축구연맹은 2023년 러시아의 U-17 국제대회 출전을 허용하려다가 다른 국가들의 반발에 이를 철회한 바 있습니다.



[사진 출처 : 게티이미지뱅크]



