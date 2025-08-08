국제

푸틴, ‘트럼프 회담’ 앞두고 우방들과 릴레이 통화

입력 2025.08.08 (23:54) 수정 2025.08.09 (00:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

트럼프 미국 대통령과 회담을 앞둔 푸틴 러시아 대통령이 중국, 인도 등 우방국 정상과 연달아 전화 통화를 가졌습니다.

크렘린궁은 현지시각 8일 푸틴 대통령이 중국 시진핑 주석, 인도 모디 총리와 각각 통화하며 지난 6일 스티브 위트코프 미국 특사와 대화한 주요 결과를 전했다고 밝혔습니다.

중국과 인도는 모두 러시아의 주요 교역국이자 미국의 고율 관세 정책으로 위협받고 있어 미·러 정상회담에 주목할 수밖에 없는 상황입니다.

크렘린궁은 푸틴 대통령이 루카셴코 벨라루스 대통령, 토카예프 카자흐스탄 대통령과 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과도 통화했다고 밝혔습니다.

또 전날엔 라마포사 남아프리카공화국 대통령과 전화해 우크라이나 평화 진행 상황을 공유했다고 덧붙였습니다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 전날 브리핑에서 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했으며 다음 주 개최를 목표로 양측이 준비에 착수했다고 밝혔습니다.

우샤코프 보좌관은 트럼프 대통령이 유럽 국가 정상에게 푸틴 대통령과 회담할 계획을 공유한 것처럼 푸틴 대통령도 러시아의 우방 국가들에 위트코프 특사와 면담 결과에 대해 적절한 채널로 알리기 시작했다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 푸틴, ‘트럼프 회담’ 앞두고 우방들과 릴레이 통화
    • 입력 2025-08-08 23:54:36
    • 수정2025-08-09 00:39:25
    국제
트럼프 미국 대통령과 회담을 앞둔 푸틴 러시아 대통령이 중국, 인도 등 우방국 정상과 연달아 전화 통화를 가졌습니다.

크렘린궁은 현지시각 8일 푸틴 대통령이 중국 시진핑 주석, 인도 모디 총리와 각각 통화하며 지난 6일 스티브 위트코프 미국 특사와 대화한 주요 결과를 전했다고 밝혔습니다.

중국과 인도는 모두 러시아의 주요 교역국이자 미국의 고율 관세 정책으로 위협받고 있어 미·러 정상회담에 주목할 수밖에 없는 상황입니다.

크렘린궁은 푸틴 대통령이 루카셴코 벨라루스 대통령, 토카예프 카자흐스탄 대통령과 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과도 통화했다고 밝혔습니다.

또 전날엔 라마포사 남아프리카공화국 대통령과 전화해 우크라이나 평화 진행 상황을 공유했다고 덧붙였습니다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 전날 브리핑에서 푸틴 대통령과 트럼프 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했으며 다음 주 개최를 목표로 양측이 준비에 착수했다고 밝혔습니다.

우샤코프 보좌관은 트럼프 대통령이 유럽 국가 정상에게 푸틴 대통령과 회담할 계획을 공유한 것처럼 푸틴 대통령도 러시아의 우방 국가들에 위트코프 특사와 면담 결과에 대해 적절한 채널로 알리기 시작했다고 설명했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.