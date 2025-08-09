주말, 영호남·제주도에 많은 비

주말인 오늘과 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 오겠습니다.



내일까지 영호남 지역에 50에서 100mm의 비가 예상되고, 광주와 부산·울산엔 150mm 이상 비가 오는 곳도 있겠습니다.



제주도에는 30에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상 비가 오겠습니다.



특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 남해안에는 시간당 70mm 안팎의 폭우가 쏟아질 수 있어, 주의가 필요합니다.



아침 기온은 서울 25도, 춘천 22도 등 전국이 21도에서 26도로 어제와 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울과 부산 29도 등 전국이 27도에서 30도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



바다의 물결은 남해·서해 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



