미 LA 북부서 또 산불 확산…주민 2천여 명 대피

올해 1월 대형 산불로 큰 타격을 입은 로스앤젤레스(LA)에서 또다시 산불이 나면서 재난 당국에 비상이 걸렸습니다.



현지시각 8일 미 캘리포니아 산림·소방 당국에 따르면 전날 오후 1시 25분쯤 LA 카운티와 북쪽 벤투라 카운티를 잇는 캐스테이크 지역에서 발생한 산불은 이날 오전까지 계속 확산되고 있습니다.



불길이 2개 카운티에 걸쳐 급속히 번지면서 이날 오전 7시 기준으로 여의도 면적의 약 7배에 해당하는 약 19.7킬로제곱미터를 태웠습니다.



소방관 4백여 명이 동원돼 불길과 싸우고 있지만, 진압률은 아직 0%를 기록하고 있습니다.



이 일대 주민 약 2천500명과 700여개 건물에 즉시 대피령이 내려졌고 화재 지역과 가까운 LA 카운티 북부 주민 1만4천여 명에 대피 경보가 발령됐습니다.



일부 건물이 불에 타 파손됐다는 보고가 있지만, 피해 규모는 아직 파악되지 않았다고 소방 당국 관계자는 밝혔습니다.



'캐니언 화재'(Canyon Fire)로 명명된 이번 산불 원인은 아직 조사 중이지만, 전날 섭씨 37도에 달하는 높은 기온과 시속 40㎞ 가량의 바람 속에 빠르게 확산했다고 당국은 전했습니다.



지역 일간지 LA타임스에 따르면 지방기상청(NWS)은 "화재 발생과 확산에 매우 적합한 기후 조건"이라며 최고 기온이 섭씨 36도 넘게 오르고 낮은 습도에 건조한 대기의 영향으로 주말 내내 화재 위험이 지속될 것이라고 경고했습니다.



LA 카운티 행정 감독관 캐서린 바거는 주민들에게 대피 경보를 준수해 달라고 당부했습니다.



특히 "우리 카운티 북부의 극심한 열기와 낮은 습도는 불길이 놀라운 속도로 확산할 수 있는 위험한 조건을 조성했다"며 "구조대가 대피를 명령하면 주저하지 말고 떠나라. '이튼 화재'는 파괴적인 산불이 얼마나 빠르게 닥칠 수 있는지 보여줬다"고 강조했습니다.



이튼 화재는 지난 1월 7일 LA 카운티 동부 내륙 알타데나 지역에서 난 산불로, 당시 LA 서부 해변 퍼시픽 팰리세이즈 지역 등에서도 산불이 동시 다발적으로 발생해 총 1만8천채가 넘는 주택·건물이 불탔고, 29명이 목숨을 잃었습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



