국제

미 LA 북부서 또 산불 확산…주민 2천여 명 대피

입력 2025.08.09 (02:25) 수정 2025.08.09 (02:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 1월 대형 산불로 큰 타격을 입은 로스앤젤레스(LA)에서 또다시 산불이 나면서 재난 당국에 비상이 걸렸습니다.

현지시각 8일 미 캘리포니아 산림·소방 당국에 따르면 전날 오후 1시 25분쯤 LA 카운티와 북쪽 벤투라 카운티를 잇는 캐스테이크 지역에서 발생한 산불은 이날 오전까지 계속 확산되고 있습니다.

불길이 2개 카운티에 걸쳐 급속히 번지면서 이날 오전 7시 기준으로 여의도 면적의 약 7배에 해당하는 약 19.7킬로제곱미터를 태웠습니다.

소방관 4백여 명이 동원돼 불길과 싸우고 있지만, 진압률은 아직 0%를 기록하고 있습니다.

이 일대 주민 약 2천500명과 700여개 건물에 즉시 대피령이 내려졌고 화재 지역과 가까운 LA 카운티 북부 주민 1만4천여 명에 대피 경보가 발령됐습니다.

일부 건물이 불에 타 파손됐다는 보고가 있지만, 피해 규모는 아직 파악되지 않았다고 소방 당국 관계자는 밝혔습니다.

'캐니언 화재'(Canyon Fire)로 명명된 이번 산불 원인은 아직 조사 중이지만, 전날 섭씨 37도에 달하는 높은 기온과 시속 40㎞ 가량의 바람 속에 빠르게 확산했다고 당국은 전했습니다.

지역 일간지 LA타임스에 따르면 지방기상청(NWS)은 "화재 발생과 확산에 매우 적합한 기후 조건"이라며 최고 기온이 섭씨 36도 넘게 오르고 낮은 습도에 건조한 대기의 영향으로 주말 내내 화재 위험이 지속될 것이라고 경고했습니다.

LA 카운티 행정 감독관 캐서린 바거는 주민들에게 대피 경보를 준수해 달라고 당부했습니다.

특히 "우리 카운티 북부의 극심한 열기와 낮은 습도는 불길이 놀라운 속도로 확산할 수 있는 위험한 조건을 조성했다"며 "구조대가 대피를 명령하면 주저하지 말고 떠나라. '이튼 화재'는 파괴적인 산불이 얼마나 빠르게 닥칠 수 있는지 보여줬다"고 강조했습니다.

이튼 화재는 지난 1월 7일 LA 카운티 동부 내륙 알타데나 지역에서 난 산불로, 당시 LA 서부 해변 퍼시픽 팰리세이즈 지역 등에서도 산불이 동시 다발적으로 발생해 총 1만8천채가 넘는 주택·건물이 불탔고, 29명이 목숨을 잃었습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 LA 북부서 또 산불 확산…주민 2천여 명 대피
    • 입력 2025-08-09 02:25:25
    • 수정2025-08-09 02:25:41
    국제
올해 1월 대형 산불로 큰 타격을 입은 로스앤젤레스(LA)에서 또다시 산불이 나면서 재난 당국에 비상이 걸렸습니다.

현지시각 8일 미 캘리포니아 산림·소방 당국에 따르면 전날 오후 1시 25분쯤 LA 카운티와 북쪽 벤투라 카운티를 잇는 캐스테이크 지역에서 발생한 산불은 이날 오전까지 계속 확산되고 있습니다.

불길이 2개 카운티에 걸쳐 급속히 번지면서 이날 오전 7시 기준으로 여의도 면적의 약 7배에 해당하는 약 19.7킬로제곱미터를 태웠습니다.

소방관 4백여 명이 동원돼 불길과 싸우고 있지만, 진압률은 아직 0%를 기록하고 있습니다.

이 일대 주민 약 2천500명과 700여개 건물에 즉시 대피령이 내려졌고 화재 지역과 가까운 LA 카운티 북부 주민 1만4천여 명에 대피 경보가 발령됐습니다.

일부 건물이 불에 타 파손됐다는 보고가 있지만, 피해 규모는 아직 파악되지 않았다고 소방 당국 관계자는 밝혔습니다.

'캐니언 화재'(Canyon Fire)로 명명된 이번 산불 원인은 아직 조사 중이지만, 전날 섭씨 37도에 달하는 높은 기온과 시속 40㎞ 가량의 바람 속에 빠르게 확산했다고 당국은 전했습니다.

지역 일간지 LA타임스에 따르면 지방기상청(NWS)은 "화재 발생과 확산에 매우 적합한 기후 조건"이라며 최고 기온이 섭씨 36도 넘게 오르고 낮은 습도에 건조한 대기의 영향으로 주말 내내 화재 위험이 지속될 것이라고 경고했습니다.

LA 카운티 행정 감독관 캐서린 바거는 주민들에게 대피 경보를 준수해 달라고 당부했습니다.

특히 "우리 카운티 북부의 극심한 열기와 낮은 습도는 불길이 놀라운 속도로 확산할 수 있는 위험한 조건을 조성했다"며 "구조대가 대피를 명령하면 주저하지 말고 떠나라. '이튼 화재'는 파괴적인 산불이 얼마나 빠르게 닥칠 수 있는지 보여줬다"고 강조했습니다.

이튼 화재는 지난 1월 7일 LA 카운티 동부 내륙 알타데나 지역에서 난 산불로, 당시 LA 서부 해변 퍼시픽 팰리세이즈 지역 등에서도 산불이 동시 다발적으로 발생해 총 1만8천채가 넘는 주택·건물이 불탔고, 29명이 목숨을 잃었습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.