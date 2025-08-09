국제

‘39% 관세’ 스위스 항공기 업체, 미국 수출 중단

입력 2025.08.09 (02:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국이 스위스산 수입품에 39％ 상호관세를 부과하기 시작한 지 하루 만에 항공기 제작업체 필라투스가 대미 수출을 중단하기로 했습니다.

미 블룸버그통신 등에 따르면 필라투스는 현지시각 8일 성명에서 막대한 추가 비용과 미국·유럽 업체 대비 경쟁력 약화가 불확실성을 높인다며 미국 사업을 일시 중단한다고 밝혔습니다.

필라투스는 "기존 미국 고객과 관계, 서비스 제공은 계속 유지된다"며 고객과 협조해 비행기를 다른 시장으로 배송할 계획이라고 말했습니다.

또 현재 가동 중인 미 콜로라도주 공장 이외에 플로리다주에 계획한 공장 신설에 속도를 내겠다고 덧붙였습니다.

필라투스는 PC-12 등 비즈니스·훈련용 경비행기를 만드는 업체로 미국에서 전체 주문의 약 40％를 받습니다.

의료용 주사기를 생산하는 입소메드와 커피머신업체 써모플랜 등도 미국이나 15％ 관세율을 적용받는 유럽연합(EU) 회원국으로 생산시설을 옮기는 방안을 검토 중입니다.

스위스는 39％ 고율 관세, 도널드 트럼프 미국 대통령의 약값 인하 압박에 더해 1kg과 100온스(약 3.1㎏) 규격 금괴에도 국가별 상호관세가 부과되면서 삼중고를 겪고 있습니다.

미국은 스위스 전체 상품수출의 약 18％를 차지해 독일과 함께 양대 교역 상대국입니다.

스위스 공영방송 SRF에 따르면 2023년 스위스의 대미 수출 가운데 의약품·비타민·진단도구가 57％, 귀금속·보석·장신구가 15％였습니다.

스위스 정부는 관세율 인하를 위해 미국과 계속 협상하겠다고 밝혔으나 녹색당 등은 미 테크기업에 디지털세를 부과하고 미국산 F-35 전투기 구매 계획을 철회하라고 요구하는 등 일각에서 강경론도 제기되고 있습니다.

중립국 스위스는 노르웨이·아이슬란드 등 유럽 내 다른 EU 비회원국과 달리 유럽경제지역(EEA) 협정에도 서명하지 않았습니다.

대신 EU와 100건 넘는 양자협정을 맺어 회원국과 비슷한 대우를 받고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘39% 관세’ 스위스 항공기 업체, 미국 수출 중단
    • 입력 2025-08-09 02:30:19
    국제
미국이 스위스산 수입품에 39％ 상호관세를 부과하기 시작한 지 하루 만에 항공기 제작업체 필라투스가 대미 수출을 중단하기로 했습니다.

미 블룸버그통신 등에 따르면 필라투스는 현지시각 8일 성명에서 막대한 추가 비용과 미국·유럽 업체 대비 경쟁력 약화가 불확실성을 높인다며 미국 사업을 일시 중단한다고 밝혔습니다.

필라투스는 "기존 미국 고객과 관계, 서비스 제공은 계속 유지된다"며 고객과 협조해 비행기를 다른 시장으로 배송할 계획이라고 말했습니다.

또 현재 가동 중인 미 콜로라도주 공장 이외에 플로리다주에 계획한 공장 신설에 속도를 내겠다고 덧붙였습니다.

필라투스는 PC-12 등 비즈니스·훈련용 경비행기를 만드는 업체로 미국에서 전체 주문의 약 40％를 받습니다.

의료용 주사기를 생산하는 입소메드와 커피머신업체 써모플랜 등도 미국이나 15％ 관세율을 적용받는 유럽연합(EU) 회원국으로 생산시설을 옮기는 방안을 검토 중입니다.

스위스는 39％ 고율 관세, 도널드 트럼프 미국 대통령의 약값 인하 압박에 더해 1kg과 100온스(약 3.1㎏) 규격 금괴에도 국가별 상호관세가 부과되면서 삼중고를 겪고 있습니다.

미국은 스위스 전체 상품수출의 약 18％를 차지해 독일과 함께 양대 교역 상대국입니다.

스위스 공영방송 SRF에 따르면 2023년 스위스의 대미 수출 가운데 의약품·비타민·진단도구가 57％, 귀금속·보석·장신구가 15％였습니다.

스위스 정부는 관세율 인하를 위해 미국과 계속 협상하겠다고 밝혔으나 녹색당 등은 미 테크기업에 디지털세를 부과하고 미국산 F-35 전투기 구매 계획을 철회하라고 요구하는 등 일각에서 강경론도 제기되고 있습니다.

중립국 스위스는 노르웨이·아이슬란드 등 유럽 내 다른 EU 비회원국과 달리 유럽경제지역(EEA) 협정에도 서명하지 않았습니다.

대신 EU와 100건 넘는 양자협정을 맺어 회원국과 비슷한 대우를 받고 있습니다.
양민효
양민효 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.