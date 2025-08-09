국제

네타냐후 “가자지구 ‘장악 아닌 해방’이 이스라엘 목표”

입력 2025.08.09 (04:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 가자지구 군사작전의 목표가 장악이 아닌 해방이라고 주장했습니다.

이스라엘 총리실에 따르면 네타냐후 총리는 현지시각 8일 프리드리히 메르츠 독일 총리와 전화로 통화하며 "이스라엘의 목표는 가자지구를 점령하는 것이 아니라 하마스로부터 가자지구를 해방하고 평화로운 정부를 수립하는 것"이라고 말했습니다.

이스라엘의 가자지구 점령 움직임에 국제사회의 비판이 쇄도하자 해명성 발언을 한 것입니다.

네타냐후 총리는 또 앞서 메르츠 총리가 "이스라엘이 강경한 군사적 조치로 목표를 어떻게 달성할지 불분명하다"며 독일의 이스라엘에 대한 군사장비 수출 승인을 중단한 데 대해 실망감을 표했다고 이스라엘 총리실은 전했습니다.

이스라엘 총리실은 "독일은 홀로코스트, 즉 나치 독일의 유대인 학살 이후 유대인을 상대로 가장 끔찍한 공격을 자행한 하마스에 대한 이스라엘의 정당한 전쟁을 지원하지 않고 무기 수출 금지로 하마스의 테러리즘을 부추긴다"고 비난했습니다.

독일은 가자지구 전쟁 전후로 이스라엘에 미국 다음으로 많은 무기를 공급해 왔습니다.

독일 정부는 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작된 2023년 10월부터 올해 5월까지 4억8천510만 유로, 약 7천852억 원어치 무기 수출을 승인했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 네타냐후 “가자지구 ‘장악 아닌 해방’이 이스라엘 목표”
    • 입력 2025-08-09 04:14:39
    국제
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 가자지구 군사작전의 목표가 장악이 아닌 해방이라고 주장했습니다.

이스라엘 총리실에 따르면 네타냐후 총리는 현지시각 8일 프리드리히 메르츠 독일 총리와 전화로 통화하며 "이스라엘의 목표는 가자지구를 점령하는 것이 아니라 하마스로부터 가자지구를 해방하고 평화로운 정부를 수립하는 것"이라고 말했습니다.

이스라엘의 가자지구 점령 움직임에 국제사회의 비판이 쇄도하자 해명성 발언을 한 것입니다.

네타냐후 총리는 또 앞서 메르츠 총리가 "이스라엘이 강경한 군사적 조치로 목표를 어떻게 달성할지 불분명하다"며 독일의 이스라엘에 대한 군사장비 수출 승인을 중단한 데 대해 실망감을 표했다고 이스라엘 총리실은 전했습니다.

이스라엘 총리실은 "독일은 홀로코스트, 즉 나치 독일의 유대인 학살 이후 유대인을 상대로 가장 끔찍한 공격을 자행한 하마스에 대한 이스라엘의 정당한 전쟁을 지원하지 않고 무기 수출 금지로 하마스의 테러리즘을 부추긴다"고 비난했습니다.

독일은 가자지구 전쟁 전후로 이스라엘에 미국 다음으로 많은 무기를 공급해 왔습니다.

독일 정부는 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작된 2023년 10월부터 올해 5월까지 4억8천510만 유로, 약 7천852억 원어치 무기 수출을 승인했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각

법원, 이상민 전 장관 구속적부심 기각
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”

미국, WTO 체제 종식 선언 …“이제 트럼프 라운드”
탐색전 이어가는 북미…<br>‘비핵화’ 원칙 흔들리나

탐색전 이어가는 북미…‘비핵화’ 원칙 흔들리나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.