미 부통령 “팔레스타인 국가 인정, 의미 모르겠다”

JD 밴스 미국 부통령이 팔레스타인 국가 인정을 예고한 영국을 방문해 이같은 조치에 무슨 의미가 있는지 모르겠다며 의구심을 표시했습니다.



BBC 방송과 AP 통신 등은 현지시각 8일 밴스 부통령이 영국 남동부 켄트 치브닝 하우스에서 데이비드 래미 외무장관을 만나 "영국은 영국의 결정을 할 것이고 우리는 팔레스타인 국가를 인정할 계획이 없다"고 말했다고 보도했습니다.



밴스 부통령은 "팔레스타인 국가를 인정하는 게 실제로 무슨 의미가 있는지 모르겠다"며 "그곳에 기능을 하는 정부가 부족하다는 점에서 그렇다"고 했습니다.



또 이스라엘이 가자지구 가자시티를 장악할 계획을 발표하기에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 이를 알렸는지를 취재진이 묻자 답변을 거절했습니다.



그러면서 "그 지역에 평화를 쉽게 가져올 수 있다면 진작 그렇게 됐을 것"이라고 말했습니다.



밴스 부통령은 미·영 양국이 목표를 공유한다면서도 의견 불일치는 존재한다고 덧붙였습니다.



이에 래미 장관은 이스라엘이 가자지구에서 군사 작전을 강화하려는 데 우려를 표시하면서 "우리 모두가 보고 싶은 건 휴전이고 인질이 풀려나는 것"이라고 강조했습니다.



올해 2월 취임 이후 유럽이 민주주의와 언론의 자유를 충분히 보장하지 않고 있다고 거듭 주장해 온 밴스 부통령은 이날도 "다른 국가들이 바이든 행정부 아래에서 아주 어두운 길을 걸은 우리를 따르지 않기를 바랄 뿐"이라고 주장했습니다.



가족과 함께 여름휴가로 영국을 찾은 밴스 부통령은 래미 장관과 공식 회동에 이어 치브닝 하우스에서 주말을 보내고 난 뒤 스코틀랜드 등에서 휴가를 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



