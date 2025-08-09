18명 중 7명 참석에…정청래 대표 기강 잡기? [이런뉴스]
입력 2025.08.09 (06:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당 정청래 대표가 호남 현장 최고위원회의에 불참한 광주·전남 의원들을 향해 불편한 기색을 드러냈습니다.
정청래 대표는 8일 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 취임 후 첫 현장 최고위원회의를 진행했습니다.
모두발언에 앞서 정 대표는 "광주시당·전남도당 위원장은 오셨는데 광주·전남 소속 국회의원들은 다 어디 갔느냐"며 "오신 분들은 오셨는데 안 오신 분들은 왜 안 오셨냐"고 지적했습니다.
8일 회의에는 광주·전남 지역 국회의원 18명 중 7명만 참석했습니다.
정 대표는 "이렇게 해서는 안 된다"며 조승래 사무총장을 향해 "의원들이 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"고 지시했습니다.
정 대표의 '불호령'이 떨어지자, 호남 의원들은 SNS를 통해 '불참 사유'를 잇따라 공개하고 나섰습니다.
광주 동구·남구 갑의 정진욱 의원은 "2021년 7월부터 2025년 8월까지 4년 1개월간 마음 놓고 쉰 적이 없다. 큰마음 먹고 온 독일 여행 3일째"라며 "호남 최고위 소식을 이곳에서 들었고, 오해 없으시기를 바랄 뿐"이라고 밝혔습니다.
목포를 지역구로 둔 김원이 의원은 "글로벌 비영리단체와 주한덴마크 대사관의 초청을 받아 영국과 덴마크를 방문 중"이라고 전했습니다.
담양·함평·영광·장성의 이개호 의원은 "나가사키 원폭 한국인 피해자 추도식에 한일의원연맹 부회장 자격으로 참석했다"고 밝혔습니다.
정청래 대표는 8일 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 취임 후 첫 현장 최고위원회의를 진행했습니다.
모두발언에 앞서 정 대표는 "광주시당·전남도당 위원장은 오셨는데 광주·전남 소속 국회의원들은 다 어디 갔느냐"며 "오신 분들은 오셨는데 안 오신 분들은 왜 안 오셨냐"고 지적했습니다.
8일 회의에는 광주·전남 지역 국회의원 18명 중 7명만 참석했습니다.
정 대표는 "이렇게 해서는 안 된다"며 조승래 사무총장을 향해 "의원들이 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"고 지시했습니다.
정 대표의 '불호령'이 떨어지자, 호남 의원들은 SNS를 통해 '불참 사유'를 잇따라 공개하고 나섰습니다.
광주 동구·남구 갑의 정진욱 의원은 "2021년 7월부터 2025년 8월까지 4년 1개월간 마음 놓고 쉰 적이 없다. 큰마음 먹고 온 독일 여행 3일째"라며 "호남 최고위 소식을 이곳에서 들었고, 오해 없으시기를 바랄 뿐"이라고 밝혔습니다.
목포를 지역구로 둔 김원이 의원은 "글로벌 비영리단체와 주한덴마크 대사관의 초청을 받아 영국과 덴마크를 방문 중"이라고 전했습니다.
담양·함평·영광·장성의 이개호 의원은 "나가사키 원폭 한국인 피해자 추도식에 한일의원연맹 부회장 자격으로 참석했다"고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 18명 중 7명 참석에…정청래 대표 기강 잡기? [이런뉴스]
-
- 입력 2025-08-09 06:00:48
더불어민주당 정청래 대표가 호남 현장 최고위원회의에 불참한 광주·전남 의원들을 향해 불편한 기색을 드러냈습니다.
정청래 대표는 8일 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 취임 후 첫 현장 최고위원회의를 진행했습니다.
모두발언에 앞서 정 대표는 "광주시당·전남도당 위원장은 오셨는데 광주·전남 소속 국회의원들은 다 어디 갔느냐"며 "오신 분들은 오셨는데 안 오신 분들은 왜 안 오셨냐"고 지적했습니다.
8일 회의에는 광주·전남 지역 국회의원 18명 중 7명만 참석했습니다.
정 대표는 "이렇게 해서는 안 된다"며 조승래 사무총장을 향해 "의원들이 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"고 지시했습니다.
정 대표의 '불호령'이 떨어지자, 호남 의원들은 SNS를 통해 '불참 사유'를 잇따라 공개하고 나섰습니다.
광주 동구·남구 갑의 정진욱 의원은 "2021년 7월부터 2025년 8월까지 4년 1개월간 마음 놓고 쉰 적이 없다. 큰마음 먹고 온 독일 여행 3일째"라며 "호남 최고위 소식을 이곳에서 들었고, 오해 없으시기를 바랄 뿐"이라고 밝혔습니다.
목포를 지역구로 둔 김원이 의원은 "글로벌 비영리단체와 주한덴마크 대사관의 초청을 받아 영국과 덴마크를 방문 중"이라고 전했습니다.
담양·함평·영광·장성의 이개호 의원은 "나가사키 원폭 한국인 피해자 추도식에 한일의원연맹 부회장 자격으로 참석했다"고 밝혔습니다.
정청래 대표는 8일 오전 전남 무안군 민주당 전남도당에서 취임 후 첫 현장 최고위원회의를 진행했습니다.
모두발언에 앞서 정 대표는 "광주시당·전남도당 위원장은 오셨는데 광주·전남 소속 국회의원들은 다 어디 갔느냐"며 "오신 분들은 오셨는데 안 오신 분들은 왜 안 오셨냐"고 지적했습니다.
8일 회의에는 광주·전남 지역 국회의원 18명 중 7명만 참석했습니다.
정 대표는 "이렇게 해서는 안 된다"며 조승래 사무총장을 향해 "의원들이 왜 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라"고 지시했습니다.
정 대표의 '불호령'이 떨어지자, 호남 의원들은 SNS를 통해 '불참 사유'를 잇따라 공개하고 나섰습니다.
광주 동구·남구 갑의 정진욱 의원은 "2021년 7월부터 2025년 8월까지 4년 1개월간 마음 놓고 쉰 적이 없다. 큰마음 먹고 온 독일 여행 3일째"라며 "호남 최고위 소식을 이곳에서 들었고, 오해 없으시기를 바랄 뿐"이라고 밝혔습니다.
목포를 지역구로 둔 김원이 의원은 "글로벌 비영리단체와 주한덴마크 대사관의 초청을 받아 영국과 덴마크를 방문 중"이라고 전했습니다.
담양·함평·영광·장성의 이개호 의원은 "나가사키 원폭 한국인 피해자 추도식에 한일의원연맹 부회장 자격으로 참석했다"고 밝혔습니다.
-
-
김세정 기자 mabelle@kbs.co.kr김세정 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.