첫 연설회서 “배신자, 배신자”…국힘 당권주자 극한대립

입력 2025.08.09 (06:09) 수정 2025.08.09 (06:15)

[앵커]

국민의힘의 차기 지도부를 뽑기 위한 본선 경쟁이 시작됐습니다.

어제 대구에서 첫 합동연설회가 열렸는데, 계엄과 탄핵을 둘러싸고 후보들이 극한 대립을 하면서 난장판이 됐습니다.

그 중심에 전 한국사 강사 전한길 씨가 있었습니다.

보도에 이유민 기자입니다.

[리포트]

보수의 심장, 대구에서 열린 첫 합동연설회.

["배신자! 배신자!"]

계엄에 반대하는 연설에 전한길 씨가 주먹을 불끈 쥐고 맞섭니다.

전 씨는 '기자' 자격으로 참석했는데, 조경태 당 대표 후보 연설에서도 자리를 박차고 일어납니다.

[전한길/전 한국사 강사 : "아, 욕 나오네 또…. 아, 또 열받네."]

탄핵에 반대하는 '반탄파' 김문수 후보, 장동혁 후보는 "이재명 독재에 맞서 싸우자", "탄핵 찬성파와 거리를 둬야 한다"고 각각 주장했습니다.

[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : "국회의원 107명이 더 이상 분열하면 개헌 저지선이 무너지고 이재명 총통은 장기 집권을 획책해서 나아가게 될 것입니다."]

[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : "오히려 당을 망치고, 약속을 지키지 않았떤 분들이 주인 행세를 하고 있습니다. 윤석열 (전) 대통령 탓만 하고 있습니다."]

'찬탄파' 조경태, 안철수 후보는 '윤 어게인', 부정선거 음모론자와 결별하지 않으면 당의 미래가 없다고 반박했습니다.

[조경태/국민의힘 당 대표 후보 : "'윤 어게인'을 외치는 자들을 몰아내지 못하고 있습니다. 훼방꾼들을 몰아내지 않고서는 국민의힘의 미래는 없습니다."]

[안철수/국민의힘 당 대표 후보 : "뭉치기만 하면 다 잘 풀릴 거라는 극단 세력의 대변자들이, 대구, 경북에 표를 맡겨놓은 것처럼 손을 벌리고 있습니다."]

김문수 후보에 이어 장동혁 후보가 윤 전 대통령이 입당을 신청하면 받을 수 있다고 했는데, 조경태, 안철수 후보는 '제정신이 아니다', '헌정사의 죄인들'이라고 비판했습니다.

이런 가운데 송언석 비상대책위원장은 "전당대회를 분열과 갈등의 장으로 만든 데 대해 엄중 경고한다"며, 혼란을 부른 전한길 씨를 비롯해 대의원 자격이 없는 인사들은 향후 모든 전당대회 일정에 출입을 금지한다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 이유민입니다.

