“이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의

동영상 고정 취소

유엔 사무총장이 이스라엘의 가자시티 점령 계획이 위험한 확전을 초래할 것이라며 심각한 우려를 표명했습니다.



구테흐스 총장은 현지 시각 8일 성명을 내고 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.



한편, 유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 9일 오후 3시 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.



이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!