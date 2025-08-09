장애인은 못 쓰는 ‘무인 주문기’…“음성 지원 절실”

동영상 고정 취소

[앵커]



요즘 카페나 음식점에 가면 무인 주문기로 주문하는 경우가 많습니다.



그런데 무인 주문기 대부분은 음성 지원이나 높낮이 조절 기능이 없어서 시각장애인이나 휠체어 장애인에겐 장벽이 되고 있습니다.



홍성희 기자가 취재했습니다.



[리포트]



카페에 들어선 시각 장애인.



당장 무인주문기가 어디에 있는지 알기 어렵습니다.



위치를 찾았더라도 음성 안내가 없어 주문을 못 합니다.



[남정한/시각장애인 : "'내가 시각장애인이니까 안 보여서 주문하고 싶다는 얘기를 또 해야 되는 건가' 그런 고민을 하면서..."]



음식점에 가서도 사정은 비슷합니다.



자리에 앉아서 주문할 수 있는 무인주문기가 있지만 쓸 수 없습니다.



메뉴를 읽어 달라고 하는 것도 현실적으로 어렵습니다.



[남정한/시각장애인 : "(직원이) 차림표를 쭉 다 1부터 10까지 다 읽어줘야 된다는 의무도 없고, 그리고 저 같은 사람을 만나본 경험도 없으니까."]



정부 실태조사 결과 시각장애인의 77%가 무인 주문기 이용이 어려웠다고 답했습니다.



화면 내용을 음성으로 안내하거나 점자로 표시해 주길 원했습니다.



휠체어 이용자는 78.5%가 이용이 어려웠다고 답했습니다.



화면이 높아서 손에 닿지 않을 때가 많은데 높이가 조정되거나 조작 버튼이 아래쪽에 있는 경우는 10~20%에 불과했습니다.



이런 불편함 때문에 시각장애인 72%와 휠체어 이용자 61%는 직원에게 주문하는 것을 더 선호한다고 응답했습니다.



2년 전부터 무인 정보단말기를 설치할 때 장애인 편의 기능을 갖추도록 법이 개정됐습니다.



그러나 교체하려면 추가 비용이 들다 보니 개선은 더딥니다.



현재 전국에 보급된 무인 정보단말기는 53만여 대.



정부는 개선 비용을 지원하고 가이드라인을 제공한다는 방침입니다.



KBS 뉴스 홍성희입니다.



촬영기자:강현경/영상편집:김근환/그래픽:고석훈



