이상민 구속적부심 기각…김건희 구속 기로



이상민 전 행정안전부 장관과 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표의 구속적부심이 모두 기각됐습니다. 김건희 여사에 대한 구속영장 심사는 다음 주 화요일 진행됩니다.



“다음 주 미·러 정상회담”…“영토 교환할 것”



트럼프 미 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 다음 주 만나 우크라이나 전쟁 휴전을 논의할 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 휴전을 위해 우크라이나 영토 일부를 내줄 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다.



주말 또 많은 비…남부 최대 200mm↑



이번 주말 남부지방에 최고 200mm가 넘는 많은 비가 예보됐습니다. 특히 남해안엔 시간당 최대 70mm의 폭우 가능성도 있어 주의가 필요합니다.



한강 위 요트 화재…약국에 차량 돌진



어젯밤 서울 한강 위 요트에서 불이 나 6명이 구조됐습니다. 경기도 화성에선 60대 운전자가 몰던 차량이 약국으로 돌진해 약사가 숨졌습니다.



