야 “이춘석 의혹, 빙산의 일각”…여, ‘권성동 징계안’ 맞불

주식 차명거래 의혹으로 경찰 조사를 받게 된 이춘석 의원에 대해 국민의힘이 연일 강공을 이어가고 있습니다.



'권력형 게이트다', '의혹은 빙산의 일각'이라며 국회의원 전수조사를 제안했습니다.



더불어민주당은 이 의원에 대한 의원 제명까지 거론하면서 역풍 차단에 나섰는데, 국민의힘 권성동 의원 징계안으로 맞불을 놓았습니다.



원동희 기자입니다.



[리포트]



국민의힘은 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹이 개인의 일탈이 아니라 국기문란 범죄라고 규정했습니다.



민주당의 사후 제명 시도는 '꼬리 자르기'라고 일축했습니다.



[유상범/국민의힘 원내운영수석부대표 : "권력형 금융 범죄이자 정권 핵심자들이 주도한 이재명 정권 권력형 금융범죄 게이트의 서막입니다."]



차명 거래 계좌 소유주인 이 의원의 보좌관도 국정기획위원회 소속이었다며, 드러난 의혹은 '빙산의 일각'이라고 주장했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "시중에는 '이춘석 게이트'가 아니라 '국정위 게이트'일지도 모른다는 말이 나오고 있습니다."]



결백하다면 국정기획위와 국회의원 차명재산 전수 조사 그리고 특검을 수용하라고 재차 압박했습니다.



민주당은 이 의원의 의원직 제명 가능성까지 언급하면서 파문 차단에 나섰습니다.



[박수현/더불어민주당 수석대변인/KBS1 라디오 '전격시사' : "윤리특위가 잘 구성이 되고 한다면 그 수사 결과의 내용에 따라서는 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있는…"]



다만 민주당과 대통령실이 최고 강도 조치를 하고 있다며, 야당이 요구하는 특검이나 전수조사에는 국민들이 동의하지 않을 거라고 했습니다.



대신, 통일교로부터 불법 자금을 받았단 의혹이 제기된 국민의힘 권성동 의원 징계안으로 맞대응했습니다.



[박상혁/더불어민주당 원내소통수석부대표 : "정치자금을 수수했다라는 언론 보도가 있었기 때문에 우리 국회법이 정하고 있는 징계 사유에 명백히 해당된다…."]



한편 경찰이 어제 고발인 조사에 착수하면서 곧 이 의원에 대한 강제수사도 진행될 거로 보입니다.



수사 결과의 파장이 만만치 않을 거로 보여 정치권도 촉각을 곤두세우고 있습니다.



KBS 뉴스 원동희입니다.



촬영기자:오승근/영상편집:송화인



