뒷北뉴스

“수해 대응 못하면 사형”…목숨 건 북한 간부들 [뒷北뉴스]

입력 2025.08.09 (07:00) 수정 2025.08.09 (07:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난해 7월, 김정은 국무위원장이 평안북도 신의주시에서 침수 지역을 돌아보고 있다. [조선중앙통신]지난해 7월, 김정은 국무위원장이 평안북도 신의주시에서 침수 지역을 돌아보고 있다. [조선중앙통신]

이번 주엔 비가 많이 내렸습니다. 북한에 머물던 비 구름이 남쪽으로 내려온 것이라고, 기상청은 설명했습니다. 아마 북한에도 많은 비가 내렸겠지요. 조선중앙방송은 지난 6일, 평양시를 비롯한 여러 지역에서 시간 당 70㎜ 정도의 많은 비가 내릴 거라면서 '폭우 주의 경보'를 내리기도 했습니다.

제방이나 저류지 같은 기반 시설이 부족한 북한은 비가 많이 왔을 때 우리보다 더 큰 피해를 입습니다. 특히 지난해 7월 말이 그랬습니다. 평안북도 신의주시가 홍수와 폭우로 물에 잠기면서 4,100여세대가 집을 잃었습니다.

당시 김정은 위원장은 직접 보트를 타고 사흘 간 피해 현장을 돌아보면서 "용납못할 인명피해를 발생시킨 대상들에 엄격히 처벌할 것"이라 질타했습니다. 평양에서 타고 온 전용열차 안에서 곧바로 정치국 비상확대회의를 열고, 사회안전상과 도당 위원회 책임비서를 즉각 경질했습니다.

■ 김정은 발 밑 제방엔 구멍이 숭숭…부실공사?

김 위원장은 1년 만에 수해 피해 현장을 다시 찾았습니다. 조선중앙통신은 지난 2일 김 위원장이 신의주와 의주군의 제방 공사 현장을 간 모습을 공개했습니다. 사진에는 제방 위에 선 채 현장 관계자로부터 설명을 듣는 김 위원장이 눈에 띕니다.

지난 1일 김정은 위원장의 신의주 제방 현장 시찰 과정에서 포착된 부실 시공 의심 흔적(빨간 원)지난 1일 김정은 위원장의 신의주 제방 현장 시찰 과정에서 포착된 부실 시공 의심 흔적(빨간 원)

그런데 김 위원장 발 아래에 있는 제방을 보면, 골이 파여 구멍이 숭숭 뚫려 있습니다. 전문가들은 공사에 속도를 내느라 날림·부실 시공 가능성을 제기합니다. 사진을 본 류용욱 전남대 토목공학 교수는 "제방을 구성하는 블록이 맞물리지 않는 것으로 보인다"라면서 "서둘러 공사를 진행하다 틈이 생긴 듯 한데, 상대적으로 취약한 부분이 될 수 있다"라고 분석했습니다.

■ "재난 대응 못 한 관료, 최고 사형"

만약 새로 지어진 제방이 수해 피해를 제대로 막지 못한다면 담당 관료는 큰 책임을 지게 될 겁니다. 실제로 북한은 재해 대응 과정에서 과실이 있는 관료들에 대한 처벌도 강화했습니다. 통일연구원이 최근 발간한 <북한의 위기대응체계 변화와 '재해방지성' 신설> 보고서를 보면, 2022년 8월 제정된 '북한 위기대응법'에 그런 내용이 있습니다.

과거 관련 법령에는 재해 책임자에게 '형사적 책임 있음' 이란 모호한 표현만 있었는데, 북한 위기대응법에는 '최고 사형'까지 처할 수 있도록 형벌을 규정해 뒀습니다. 나용우 통일연구원 북한연구실장은 "북한이 재해예방과 복구와 관련된 법들을 정비하고, 관련 조직을 개편한 건 김정은 체제의 주민들에 대한 지지를 확보하는 중대한 요소라는 의미"라고 설명했습니다.

지난달 3일 북한 조선중앙TV 20시 보도 화면. 화면 하단에 ‘재해방지성’이란 단어가 보인다.지난달 3일 북한 조선중앙TV 20시 보도 화면. 화면 하단에 ‘재해방지성’이란 단어가 보인다.

■ 재난 대비하려 '재해방지성' 신설

그만큼 재해 예방은 북한 입장에선 체제 수호에 중요한 일입니다. 지난달 3일 북한 조선중앙TV의 장마철 피해 방지사업 보도에선 '재해방지성'이라는 기구도 새롭게 식별됐습니다. 상황실로 추정되는 사무실을 보여주는 장면에서 '재해방지성에서'라는 자막이 달린 겁니다.

통일부는 "북한이 효과적인 재해 대응을 위해 기존 내각기관인 국가비상재해위원회를 재해방지성으로 개편했을 가능성이 크다"고 밝혔습니다. 지난해 7월 막대한 홍수 피해가 발생하면서, 재해 대응 책임·권한을 집중하기 위해 기존의 위원회를 '부처'급에 해당하는 성급 기관으로 변경했다는 게 통일부의 분석입니다.

■ 방류할 때 미리 말 좀 해줬으면…

비가 많이 오면 우리도 신경을 쓰는 남북 접경 지역이 있습니다. 임진강 상류에 있는 북한 황강댐입니다. 북한이 황강댐 수문을 개방하면 경기도 연천의 군남댐과 필승교 수위가 갑자기 높아져 접경 지역 홍수 발생 위험이 커집니다.

앞서 2009년 9월 북한이 통보없이 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고, 이에 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했습니다. 북한은 2010년 두 차례, 2013년 한 차례 방류에 앞서 통보했지만 이후로는 우리 정부의 반복된 요구에도 통보하지 않고 있습니다.

지난달 25일, 미국 상업 위성 회사 플래닛랩스의 고해상도 위성 사진에 포착된 북한 황강댐 무단 방류지난달 25일, 미국 상업 위성 회사 플래닛랩스의 고해상도 위성 사진에 포착된 북한 황강댐 무단 방류

올해도 우리 정부는 방류 전 사전 통보를 여러 번 북측에 요청했습니다. 특히 지난달 16일엔 김남중 통일부 차관이 직접 임진강 현장을 가서 '인도주의적 차원'의 사전 통보를 요청했습니다. 그런데도 북한은 올해 6월 25일과 지난달 18일, 황강댐 수문을 통보 없이 열었고, 지난달 25일과 26일에도 무단 방류한 정황이 KBS 보도로 알려지기도 했습니다.

이에 대해 통일부 당국자는 "방류는 지난달 27일 중단된 것으로 추정한다"라면서 "정부는 북측의 방류 동향을 주시하며 집중호우로 인해 접경지역에 피해가 발생하지 않도록 관계부처와 긴밀히 협의 중"이라고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “수해 대응 못하면 사형”…목숨 건 북한 간부들 [뒷北뉴스]
    • 입력 2025-08-09 07:00:13
    • 수정2025-08-09 07:11:27
    뒷北뉴스
지난해 7월, 김정은 국무위원장이 평안북도 신의주시에서 침수 지역을 돌아보고 있다. [조선중앙통신]
이번 주엔 비가 많이 내렸습니다. 북한에 머물던 비 구름이 남쪽으로 내려온 것이라고, 기상청은 설명했습니다. 아마 북한에도 많은 비가 내렸겠지요. 조선중앙방송은 지난 6일, 평양시를 비롯한 여러 지역에서 시간 당 70㎜ 정도의 많은 비가 내릴 거라면서 '폭우 주의 경보'를 내리기도 했습니다.

제방이나 저류지 같은 기반 시설이 부족한 북한은 비가 많이 왔을 때 우리보다 더 큰 피해를 입습니다. 특히 지난해 7월 말이 그랬습니다. 평안북도 신의주시가 홍수와 폭우로 물에 잠기면서 4,100여세대가 집을 잃었습니다.

당시 김정은 위원장은 직접 보트를 타고 사흘 간 피해 현장을 돌아보면서 "용납못할 인명피해를 발생시킨 대상들에 엄격히 처벌할 것"이라 질타했습니다. 평양에서 타고 온 전용열차 안에서 곧바로 정치국 비상확대회의를 열고, 사회안전상과 도당 위원회 책임비서를 즉각 경질했습니다.

■ 김정은 발 밑 제방엔 구멍이 숭숭…부실공사?

김 위원장은 1년 만에 수해 피해 현장을 다시 찾았습니다. 조선중앙통신은 지난 2일 김 위원장이 신의주와 의주군의 제방 공사 현장을 간 모습을 공개했습니다. 사진에는 제방 위에 선 채 현장 관계자로부터 설명을 듣는 김 위원장이 눈에 띕니다.

지난 1일 김정은 위원장의 신의주 제방 현장 시찰 과정에서 포착된 부실 시공 의심 흔적(빨간 원)
그런데 김 위원장 발 아래에 있는 제방을 보면, 골이 파여 구멍이 숭숭 뚫려 있습니다. 전문가들은 공사에 속도를 내느라 날림·부실 시공 가능성을 제기합니다. 사진을 본 류용욱 전남대 토목공학 교수는 "제방을 구성하는 블록이 맞물리지 않는 것으로 보인다"라면서 "서둘러 공사를 진행하다 틈이 생긴 듯 한데, 상대적으로 취약한 부분이 될 수 있다"라고 분석했습니다.

■ "재난 대응 못 한 관료, 최고 사형"

만약 새로 지어진 제방이 수해 피해를 제대로 막지 못한다면 담당 관료는 큰 책임을 지게 될 겁니다. 실제로 북한은 재해 대응 과정에서 과실이 있는 관료들에 대한 처벌도 강화했습니다. 통일연구원이 최근 발간한 <북한의 위기대응체계 변화와 '재해방지성' 신설> 보고서를 보면, 2022년 8월 제정된 '북한 위기대응법'에 그런 내용이 있습니다.

과거 관련 법령에는 재해 책임자에게 '형사적 책임 있음' 이란 모호한 표현만 있었는데, 북한 위기대응법에는 '최고 사형'까지 처할 수 있도록 형벌을 규정해 뒀습니다. 나용우 통일연구원 북한연구실장은 "북한이 재해예방과 복구와 관련된 법들을 정비하고, 관련 조직을 개편한 건 김정은 체제의 주민들에 대한 지지를 확보하는 중대한 요소라는 의미"라고 설명했습니다.

지난달 3일 북한 조선중앙TV 20시 보도 화면. 화면 하단에 ‘재해방지성’이란 단어가 보인다.
■ 재난 대비하려 '재해방지성' 신설

그만큼 재해 예방은 북한 입장에선 체제 수호에 중요한 일입니다. 지난달 3일 북한 조선중앙TV의 장마철 피해 방지사업 보도에선 '재해방지성'이라는 기구도 새롭게 식별됐습니다. 상황실로 추정되는 사무실을 보여주는 장면에서 '재해방지성에서'라는 자막이 달린 겁니다.

통일부는 "북한이 효과적인 재해 대응을 위해 기존 내각기관인 국가비상재해위원회를 재해방지성으로 개편했을 가능성이 크다"고 밝혔습니다. 지난해 7월 막대한 홍수 피해가 발생하면서, 재해 대응 책임·권한을 집중하기 위해 기존의 위원회를 '부처'급에 해당하는 성급 기관으로 변경했다는 게 통일부의 분석입니다.

■ 방류할 때 미리 말 좀 해줬으면…

비가 많이 오면 우리도 신경을 쓰는 남북 접경 지역이 있습니다. 임진강 상류에 있는 북한 황강댐입니다. 북한이 황강댐 수문을 개방하면 경기도 연천의 군남댐과 필승교 수위가 갑자기 높아져 접경 지역 홍수 발생 위험이 커집니다.

앞서 2009년 9월 북한이 통보없이 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고, 이에 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했습니다. 북한은 2010년 두 차례, 2013년 한 차례 방류에 앞서 통보했지만 이후로는 우리 정부의 반복된 요구에도 통보하지 않고 있습니다.

지난달 25일, 미국 상업 위성 회사 플래닛랩스의 고해상도 위성 사진에 포착된 북한 황강댐 무단 방류
올해도 우리 정부는 방류 전 사전 통보를 여러 번 북측에 요청했습니다. 특히 지난달 16일엔 김남중 통일부 차관이 직접 임진강 현장을 가서 '인도주의적 차원'의 사전 통보를 요청했습니다. 그런데도 북한은 올해 6월 25일과 지난달 18일, 황강댐 수문을 통보 없이 열었고, 지난달 25일과 26일에도 무단 방류한 정황이 KBS 보도로 알려지기도 했습니다.

이에 대해 통일부 당국자는 "방류는 지난달 27일 중단된 것으로 추정한다"라면서 "정부는 북측의 방류 동향을 주시하며 집중호우로 인해 접경지역에 피해가 발생하지 않도록 관계부처와 긴밀히 협의 중"이라고 말했습니다.
장혁진
장혁진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
장마 부활?…주말 동안 남부에<br> 200mm↑ 예보

장마 부활?…주말 동안 남부에 200mm↑ 예보
서울 한강 한가운데서 ‘펑’…요트 화재로 6명 대피

서울 한강 한가운데서 ‘펑’…요트 화재로 6명 대피
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.