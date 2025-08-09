뉴스광장

초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?

입력 2025.08.09 (07:04) 수정 2025.08.09 (07:24)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나

‘김건희 영장’ 20쪽…‘목걸이’가 구속 가르나
첫 연설회서 “배신자, 배신자”…국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자”…국힘 당권주자 극한대립

다음
[앵커]

만약 김 여사가 구속되면 헌정사상 첫 영부인 구속이자, 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 초유의 사태가 벌어지게 됩니다.

법조계는 죄가 있어도 한 가족을 구속하는 경우가 아주 드문데요, 죄가 중한 경우엔 예외입니다.

공민경 기자가 알아봤습니다.

[리포트]

실형 확정 후에야 수감된 조국 전 조국혁신당 대표, 배우자가 구속돼 자녀를 돌봐야 한다는 사정 등이 고려돼, 불구속 상태로 재판을 받아왔습니다.

[KBS 뉴스광장/2019년 12월 27일 : "배우자인 정경심 동양대 교수가 자녀 입시 비리 등의 혐의로 이미 구속돼 있는 점도 (구속영장) 기각 결정에 영향을 미쳤습니다."]

그동안 법조계에서는 같은 사건으로 부부 모두를 구속하는 경우는 매우 드물었습니다.

법에 명문화된 건 아니지만, 생업이나 사회통념 등을 고려해 관례처럼 피해 온 겁니다.

하지만 윤석열 전 대통령 부부의 사례는 다르다는 분석이 나옵니다.

우선 두 사람은 서로 다른 혐의로 구속영장이 청구됐습니다.

여기에, 사안과 죄질이 중대한 경우에는 부부가 동시에 구속된 적도 있습니다.

'단군 이래 최대 금융사기범'이라고 불린 장영자, 이철희 부부, 뇌물을 수수한 임창열 전 경기지사 부부, 유병언 전 세모그룹 회장의 도피를 도운 부부가 대표적 사례입니다.

[서정빈/변호사 : "관련된 책임들이 너무 각자 큰 상황이라서 어느 한쪽 경중을 따져서 불구속 구속을 결정하는 것은 상당히 좀 어렵지 않나, 결국에는 (재판부가) 관행보다도 원칙적으로 판단을 하고…."]

전직 대통령과 그 배우자가 동시에 구속되는 일, 지금까지 우리 헌정사에선 한 번도 없었습니다.

윤석열 전 대통령 부부가 첫 사례가 될 수 있는 상황.

김건희 여사에 대한 구속영장 심사는 오는 12일에 열립니다.

KBS 뉴스 공민경입니다.

영상편집:최찬종/그래픽 제작:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 초유의 대통령 부부 ‘동시 구속’, 가능성은?
    • 입력 2025-08-09 07:04:08
    • 수정2025-08-09 07:24:28
    뉴스광장
[앵커]

만약 김 여사가 구속되면 헌정사상 첫 영부인 구속이자, 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 초유의 사태가 벌어지게 됩니다.

법조계는 죄가 있어도 한 가족을 구속하는 경우가 아주 드문데요, 죄가 중한 경우엔 예외입니다.

공민경 기자가 알아봤습니다.

[리포트]

실형 확정 후에야 수감된 조국 전 조국혁신당 대표, 배우자가 구속돼 자녀를 돌봐야 한다는 사정 등이 고려돼, 불구속 상태로 재판을 받아왔습니다.

[KBS 뉴스광장/2019년 12월 27일 : "배우자인 정경심 동양대 교수가 자녀 입시 비리 등의 혐의로 이미 구속돼 있는 점도 (구속영장) 기각 결정에 영향을 미쳤습니다."]

그동안 법조계에서는 같은 사건으로 부부 모두를 구속하는 경우는 매우 드물었습니다.

법에 명문화된 건 아니지만, 생업이나 사회통념 등을 고려해 관례처럼 피해 온 겁니다.

하지만 윤석열 전 대통령 부부의 사례는 다르다는 분석이 나옵니다.

우선 두 사람은 서로 다른 혐의로 구속영장이 청구됐습니다.

여기에, 사안과 죄질이 중대한 경우에는 부부가 동시에 구속된 적도 있습니다.

'단군 이래 최대 금융사기범'이라고 불린 장영자, 이철희 부부, 뇌물을 수수한 임창열 전 경기지사 부부, 유병언 전 세모그룹 회장의 도피를 도운 부부가 대표적 사례입니다.

[서정빈/변호사 : "관련된 책임들이 너무 각자 큰 상황이라서 어느 한쪽 경중을 따져서 불구속 구속을 결정하는 것은 상당히 좀 어렵지 않나, 결국에는 (재판부가) 관행보다도 원칙적으로 판단을 하고…."]

전직 대통령과 그 배우자가 동시에 구속되는 일, 지금까지 우리 헌정사에선 한 번도 없었습니다.

윤석열 전 대통령 부부가 첫 사례가 될 수 있는 상황.

김건희 여사에 대한 구속영장 심사는 오는 12일에 열립니다.

KBS 뉴스 공민경입니다.

영상편집:최찬종/그래픽 제작:박미주
공민경
공민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…<br>구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
장마 부활?…주말 동안 남부에<br> 200mm↑ 예보

장마 부활?…주말 동안 남부에 200mm↑ 예보
트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상

트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.