로봇,인간에 한 걸음 더…“요리하고, 빨래 개고” 세계로봇대회 ‘눈길’

하늘뿐 아니라 지상에서도 중국의 기술 발전 속도가 놀랍습니다.



베이징에서 세계 로봇대회가 개막했는데, 인간의 움직임에 더욱 가까워진 로봇들이 대거 공개됐습니다.



중국의 거침없는 '로봇 굴기' 현장을 김효신 특파원이 전해드립니다.



[리포트]



제자리에서 뛰어올라 공중에서 회전하고도 안정적으로 착지하는 로봇.



가정용 로봇은 각을 맞춰 티셔츠를 단정히 개켜내고, 요리 로봇은 토스트와 샐러드, 우유까지 한 끼 식사를 차려냅니다.



1년 전만 해도 어색하게 걷기 바빴던 한 로봇은 이제 격렬한 춤까지 출 수 있을 정도로 향상됐습니다.



[자오통양/중경로봇과학기술 사장 : "거의 한 달 동안 알고리즘을 조정해서 500그램에 달하는 머리를 장착하고도 공중에서 회전하는 데 성공했습니다."]



로봇을 더 스마트하게, 라는 주제로 세계 로봇대회가 베이징에서 개막했습니다.



인공지능 칩 선두 주자 엔비디아를 포함해 전 세계 로봇 관련 기업이 참여하고, 첨단 로봇 100여 종이 또, 새롭게 공개됐습니다.



중국은 일찌감치 로봇을 제조업의 백미라고 규정한 뒤, 로봇 관련 행사를 집중적으로 개최하며, 기술력을 과시하고 있습니다.



[신궈빈/중국 공업정보화부 부부장 : "중국 정부는 로봇 산업 발전을 매우 중시하고 있습니다. 우리는 12년 연속 세계 최대 산업용 로봇 응용 시장을 차지했습니다."]



중국 인간형 로봇 분야에는 올해 상반기에만 약 3조 원에 달하는 투자금이 몰리며 로봇 굴기에 속도를 내는 모양샙니다.



베이징에서 KBS 뉴스 김효신입니다.



