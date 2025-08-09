[주말 날씨] 전국 비…남부 200mm↑ 강하고 많은 비

동영상 고정 취소

주말인 오늘 전국에 비 소식이 있습니다.



주로 남부지방과 제주에 많은 비가 쏟아지겠습니다.



지금 중부와 제주에는 약하게 비가 내리고 있고 정체전선의 영향으로 남해안 강한 비구름이 발달하고 있습니다.



제주와 남해안에 내리는 빗줄기는 점차 굵어지겠고 오후에는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



오늘 밤부터 내일 새벽 사이가 고비입니다.



남해안에는 시간당 70mm가 넘는 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있겠고 그 밖의 남부지방에도 시간당 30~50mm의 강한 비가 내리겠습니다.



내일까지 남해안에 200mm 이상, 전남과 경남에도 150mm가 넘는 많은 비가 내리겠습니다.



내일은 충청과 남부지방에 비가 오겠고 화요일에는 또 다시 전국에 비가 내리겠습니다.



비가 오면서 폭염의 기세는 누그러지겠습니다.



현재 기온은 서울 25.0도를 가리키고 있습니다.



낮 기온은 서울 29도, 강릉 30도, 광주 29도, 대구 30도로 무덥겠습니다.



서해와 남해, 제주 해상에서 최고 3.5미터까지 매우 높게 일겠습니다.



날씨정보 전해드렸습니다.



기상캐스터 배혜지/그래픽:김유진



