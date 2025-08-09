뉴스광장

매년 2천명 물리는데 맹견만 입마개?

입력 2025.08.09 (07:22) 수정 2025.08.09 (07:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

장애인은 못 쓰는 ‘무인 주문기’…“음성 지원 절실”

장애인은 못 쓰는 ‘무인 주문기’…“음성 지원 절실”
[주말 날씨] 전국 비…남부 200mm↑ 강하고 많은 비

[주말 날씨] 전국 비…남부 200mm↑ 강하고 많은 비

다음
[앵커]

매년 개에 물리는 사고가 2천 건 가량됩니다.

현행 규정은 맹견 5종만 입마개를 의무화하고 있는데 정작 맹견이 아닌 개에 물리는 사고가 끊이지 않고 있습니다.

최지현 기자가 취재했습니다.

[리포트]

흰색 대형견에 보호자가 끌려갑니다.

지난달 길을 걷다 순식간에 달려든 이 대형견에 물린 남성.

[개 물림 사고 피해자 : "그냥 한번 무는 순간에 바로 바지가 찢어지고 여기 완전 이빨 자국이 선명하게 남더라고요. 견주가 겨우 개를 떼어냈는데 이미 바지는 찢어지고 피는 나고..."]

당시 개는 입마개를 하지 않고 있었습니다.

맹견이 아니어서 착용 의무가 없기 때문입니다.

산책중인 이웃집 남성을 물어 손가락이 절단될 정도로 큰 상처를 입혔던 이 개도 맹견이 아니었습니다.

정부가 지정한 맹견은 다섯 종류.

이들에 한해서만 입마개 착용 등이 의무화 돼있습니다.

개물림 피해를 당한 사람들은 한해 평균 2천명 수준.

입마개 착용 의무가 생긴 2018년 이후에도 크게 줄어들지 않았습니다.

대부분은 맹견으로 분류 안된 개들이 문 사고입니다.

[지자체 관계자/음성변조 : "지금 맹견으로 지정된 개가 사고를 일으킨 사례는 저희 OOO에는 없고요. 진짜 극히 드문 사례일 거예요."]

맹견이 아니더라도 사람을 물어 다치게 하면 기질 평가를 거쳐 지자체가 맹견으로 지정할 수 있습니다.

시행한지 1년이 지났지만 실제 맹견으로 지정된 사례는 수도권 단 3건 등에 그칩니다.

[최예라/서울 영등포구 : "강아지 키우시는 분들 많은데 입마개나 이런 것도 안하고... 큰 강아지가 오면 무서워서 피하고."]

[이수빈/서울 강동구 : "저도 이제 소형견을 키우는 입장에서 모든 대형견이 다 사나운 건 아니지만 그래도 걱정은 되잖아요."]

지난해 맹견 종류를 확대하는 내용의 법 개정안이 발의됐지만 여전히 국회 계류중입니다.

KBS 뉴스 최지현입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:한찬의/그래픽:고석훈 김지훈 최창준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 매년 2천명 물리는데 맹견만 입마개?
    • 입력 2025-08-09 07:22:23
    • 수정2025-08-09 07:36:30
    뉴스광장
[앵커]

매년 개에 물리는 사고가 2천 건 가량됩니다.

현행 규정은 맹견 5종만 입마개를 의무화하고 있는데 정작 맹견이 아닌 개에 물리는 사고가 끊이지 않고 있습니다.

최지현 기자가 취재했습니다.

[리포트]

흰색 대형견에 보호자가 끌려갑니다.

지난달 길을 걷다 순식간에 달려든 이 대형견에 물린 남성.

[개 물림 사고 피해자 : "그냥 한번 무는 순간에 바로 바지가 찢어지고 여기 완전 이빨 자국이 선명하게 남더라고요. 견주가 겨우 개를 떼어냈는데 이미 바지는 찢어지고 피는 나고..."]

당시 개는 입마개를 하지 않고 있었습니다.

맹견이 아니어서 착용 의무가 없기 때문입니다.

산책중인 이웃집 남성을 물어 손가락이 절단될 정도로 큰 상처를 입혔던 이 개도 맹견이 아니었습니다.

정부가 지정한 맹견은 다섯 종류.

이들에 한해서만 입마개 착용 등이 의무화 돼있습니다.

개물림 피해를 당한 사람들은 한해 평균 2천명 수준.

입마개 착용 의무가 생긴 2018년 이후에도 크게 줄어들지 않았습니다.

대부분은 맹견으로 분류 안된 개들이 문 사고입니다.

[지자체 관계자/음성변조 : "지금 맹견으로 지정된 개가 사고를 일으킨 사례는 저희 OOO에는 없고요. 진짜 극히 드문 사례일 거예요."]

맹견이 아니더라도 사람을 물어 다치게 하면 기질 평가를 거쳐 지자체가 맹견으로 지정할 수 있습니다.

시행한지 1년이 지났지만 실제 맹견으로 지정된 사례는 수도권 단 3건 등에 그칩니다.

[최예라/서울 영등포구 : "강아지 키우시는 분들 많은데 입마개나 이런 것도 안하고... 큰 강아지가 오면 무서워서 피하고."]

[이수빈/서울 강동구 : "저도 이제 소형견을 키우는 입장에서 모든 대형견이 다 사나운 건 아니지만 그래도 걱정은 되잖아요."]

지난해 맹견 종류를 확대하는 내용의 법 개정안이 발의됐지만 여전히 국회 계류중입니다.

KBS 뉴스 최지현입니다.

촬영기자:정민욱/영상편집:한찬의/그래픽:고석훈 김지훈 최창준
최지현
최지현

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…<br>구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
장마 부활?…주말 동안 남부에<br> 200mm↑ 예보

장마 부활?…주말 동안 남부에 200mm↑ 예보
트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상

트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.