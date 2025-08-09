뉴욕증시, 애플 급등에 강세 마감…나스닥 최고치 경신

뉴욕증시가 애플을 필두로 한 대형 기술주 강세에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.



현지시각 8일 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 206.97포인트(0.47%) 오른 44,175.61에 거래를 마쳤습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 49.45포인트(0.78%) 오른 6,389.45에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 207.32포인트(0.98%) 오른 21,450.02에 각각 마감했습니다.



나스닥 종합지수는 이날 상승으로 사상 최고치 기록을 경신했습니다.



애플은 지난 6일 미국에 1천억 달러, 약 140조 원 규모의 대규모 투자 계획을 발표하면서 강세 흐름을 지속하며 이날도 4.24% 급등해 나스닥은 물론 3대 지수를 모두 끌어올리는 데 기여했습니다.



상호관세가 7일 본격 시행된 뒤 전 세계 경제에 미칠 파장에 대한 우려에도 불구하고 반도체 관세에 대한 예외 적용 기대감에 기술주를 중심으로 뉴욕증시가 호조를 이어가는 분위기입니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!