트럼프 “푸틴과 15일 미 알래스카에서 만날 것”

트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 오는 15일 미 알래스카에서 만날 것이라고 발표했습니다.



트럼프 대통령은 현지시각 8일 자신의 소셜미디어 '트루스 소셜'을 통해 "높은 기대를 모았던 미국 대통령인 저와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 회담이 다음 주 금요일인 2025년 8월 15일, 위대한 알래스카 주에서 열립니다." 라고 밝혔습니다.



또 자세한 내용은 추후 안내하겠다며 이 문제에 관심을 가져줘서 감사하다는 말도 덧붙였습니다.



러시아 관영매체 타스 통신도 크렘린궁이 트럼프-푸틴 대통령의 15일 알래스카 회동을 확인했다고 보도했습니다.



이번 미러 정상회담은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음으로, 트럼프 대통령은 지난 1월 백악관 복귀 이후 푸틴 대통령과 6차례 통화했지만 직접 만난 적이 없습니다.



푸틴 대통령의 경우 알래스카를 방문하면 2015년 유엔 총회 참석을 계기로 방미해 버락 오바마 당시 미국 대통령과 만난 이후 약 10년만에 미국 땅을 밟는 것이 됩니다.



트럼프 대통령의 우크라이나전쟁 종전 중재 외교의 일환이라 할 이번 정상회담 결과에 따라 개전 4년째인 우크라이나 전쟁이 분수령을 맞이할 가능성이 주목됩니다.



앞서 트럼프 대통령은 우크라이나와 러시아 간 휴전 중재에 진전이 있고, 자신이 조만간 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 것이라고 밝혔습니다.



이날 미 백악관에서 열린 아르메니아와 아제르바이잔의 평화 합의 서명식에서 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁 휴전 중재 상황에 대해 "난 우리가 매우 가까워지고 있다고 생각한다"면서 푸틴 대통령과 곧 만날 것이라고 말했습니다.



또 그동안 휴전 협상에 걸림돌이 돼 왔던 영토 문제와 관련해, 우크라이나가 휴전 조건으로 러시아에 영토를 양보할 것으로 예상하냐는 질문에 "매우 복잡하다. 하지만 우리는 일부를 돌려받을 것이다. 일부는 교환할 것"이라고 답했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



