아르메니아·아제르바이잔, 트럼프 중재로 ‘평화선언’ 서명

구소련 출신의 독립국으로서 오랜 앙숙 관계였던 아르메니아와 아제르바이잔이 도널드 트럼프 미국 대통령 중재 하에, 평화 프로세스에 합의했습니다.



트럼프 대통령과 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 현지시각 8일 미 워싱턴 DC 백악관에서 아르메니아와 아제르바이잔 간 분쟁의 평화적 해결에 관한 공동 선언에 서명했습니다.



이번 선언은 법적 효력을 가진 평화협정은 아니지만 분쟁 종식과 양국관계 정상화를 향한 로드맵을 담고 있습니다.



공동 선언에는 아제르바이잔 영토와 나히체반 자치공화국을 연결하는 통로인 일명 ‘국제 평화와 번영을 위한 트럼프 길’을 아르메니아에 구축하는 내용도 포함됐습니다.



아르메니아 영토를 통해 나히체반 자치공화국에 닿을 수 있는 통로는 그동안 아제르바이잔이 아르메니아와의 평화 협상에서 제기해온 핵심 요구 사항이었지만, 통로를 통제할 주체 등에 대한 이견이 있었습니다.



양국은 서로에 대한 불신이 극심한 상황에서 통로의 관리를 미국에 맡기기로 했습니다.



폴리티코 보도에 따르면 아르메니아는 통로를 개발할 배타적인 권리를 미국에 99년간 부여하기로 했습니다.



이에 따라 미국은 컨소시엄에 부지를 다시 임대하고, 이 컨소시엄은 43.5km 길이의 통로를 따라 철도, 송유·가스관, 광섬유선, 전선 등을 건설할 방침입니다.



서명식에서 트럼프 대통령은 아르메니아와 아제르바이잔 간에 “드디어 평화를 이루는 데 성공했다”며 양국이 앞으로 모든 전투를 영구적으로 중단하고, 서로 상업, 여행, 외교 관계를 개방하는 데 헌신할 것이라고 밝혔습니다.



아울러 미국과 아제르바이잔 간의 군사협력에 대한 제한을 해제하는 결정도 발표했습니다.



알리예프 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 각각 트럼프 대통령의 중재에 사의를 표하면서 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천하는 방안을 지지한다고 밝혔습니다.\



그간 기독교인이 다수인 아르메니아와, 무슬림이 다수인 아제르바이잔은 니고르노-카라바흐 지역을 놓고 두차례 전쟁을 벌이는 등 30년 넘게 영토 분쟁을 벌여 왔습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



