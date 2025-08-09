국제

아르메니아·아제르바이잔, 트럼프 중재로 ‘평화선언’ 서명

입력 2025.08.09 (07:41) 수정 2025.08.09 (07:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구소련 출신의 독립국으로서 오랜 앙숙 관계였던 아르메니아와 아제르바이잔이 도널드 트럼프 미국 대통령 중재 하에, 평화 프로세스에 합의했습니다.

트럼프 대통령과 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 현지시각 8일 미 워싱턴 DC 백악관에서 아르메니아와 아제르바이잔 간 분쟁의 평화적 해결에 관한 공동 선언에 서명했습니다.

이번 선언은 법적 효력을 가진 평화협정은 아니지만 분쟁 종식과 양국관계 정상화를 향한 로드맵을 담고 있습니다.

공동 선언에는 아제르바이잔 영토와 나히체반 자치공화국을 연결하는 통로인 일명 ‘국제 평화와 번영을 위한 트럼프 길’을 아르메니아에 구축하는 내용도 포함됐습니다.

아르메니아 영토를 통해 나히체반 자치공화국에 닿을 수 있는 통로는 그동안 아제르바이잔이 아르메니아와의 평화 협상에서 제기해온 핵심 요구 사항이었지만, 통로를 통제할 주체 등에 대한 이견이 있었습니다.

양국은 서로에 대한 불신이 극심한 상황에서 통로의 관리를 미국에 맡기기로 했습니다.

폴리티코 보도에 따르면 아르메니아는 통로를 개발할 배타적인 권리를 미국에 99년간 부여하기로 했습니다.

이에 따라 미국은 컨소시엄에 부지를 다시 임대하고, 이 컨소시엄은 43.5km 길이의 통로를 따라 철도, 송유·가스관, 광섬유선, 전선 등을 건설할 방침입니다.

서명식에서 트럼프 대통령은 아르메니아와 아제르바이잔 간에 “드디어 평화를 이루는 데 성공했다”며 양국이 앞으로 모든 전투를 영구적으로 중단하고, 서로 상업, 여행, 외교 관계를 개방하는 데 헌신할 것이라고 밝혔습니다.

아울러 미국과 아제르바이잔 간의 군사협력에 대한 제한을 해제하는 결정도 발표했습니다.

알리예프 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 각각 트럼프 대통령의 중재에 사의를 표하면서 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천하는 방안을 지지한다고 밝혔습니다.\

그간 기독교인이 다수인 아르메니아와, 무슬림이 다수인 아제르바이잔은 니고르노-카라바흐 지역을 놓고 두차례 전쟁을 벌이는 등 30년 넘게 영토 분쟁을 벌여 왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 아르메니아·아제르바이잔, 트럼프 중재로 ‘평화선언’ 서명
    • 입력 2025-08-09 07:41:05
    • 수정2025-08-09 07:54:29
    국제
구소련 출신의 독립국으로서 오랜 앙숙 관계였던 아르메니아와 아제르바이잔이 도널드 트럼프 미국 대통령 중재 하에, 평화 프로세스에 합의했습니다.

트럼프 대통령과 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 현지시각 8일 미 워싱턴 DC 백악관에서 아르메니아와 아제르바이잔 간 분쟁의 평화적 해결에 관한 공동 선언에 서명했습니다.

이번 선언은 법적 효력을 가진 평화협정은 아니지만 분쟁 종식과 양국관계 정상화를 향한 로드맵을 담고 있습니다.

공동 선언에는 아제르바이잔 영토와 나히체반 자치공화국을 연결하는 통로인 일명 ‘국제 평화와 번영을 위한 트럼프 길’을 아르메니아에 구축하는 내용도 포함됐습니다.

아르메니아 영토를 통해 나히체반 자치공화국에 닿을 수 있는 통로는 그동안 아제르바이잔이 아르메니아와의 평화 협상에서 제기해온 핵심 요구 사항이었지만, 통로를 통제할 주체 등에 대한 이견이 있었습니다.

양국은 서로에 대한 불신이 극심한 상황에서 통로의 관리를 미국에 맡기기로 했습니다.

폴리티코 보도에 따르면 아르메니아는 통로를 개발할 배타적인 권리를 미국에 99년간 부여하기로 했습니다.

이에 따라 미국은 컨소시엄에 부지를 다시 임대하고, 이 컨소시엄은 43.5km 길이의 통로를 따라 철도, 송유·가스관, 광섬유선, 전선 등을 건설할 방침입니다.

서명식에서 트럼프 대통령은 아르메니아와 아제르바이잔 간에 “드디어 평화를 이루는 데 성공했다”며 양국이 앞으로 모든 전투를 영구적으로 중단하고, 서로 상업, 여행, 외교 관계를 개방하는 데 헌신할 것이라고 밝혔습니다.

아울러 미국과 아제르바이잔 간의 군사협력에 대한 제한을 해제하는 결정도 발표했습니다.

알리예프 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리는 각각 트럼프 대통령의 중재에 사의를 표하면서 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천하는 방안을 지지한다고 밝혔습니다.\

그간 기독교인이 다수인 아르메니아와, 무슬림이 다수인 아제르바이잔은 니고르노-카라바흐 지역을 놓고 두차례 전쟁을 벌이는 등 30년 넘게 영토 분쟁을 벌여 왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
양민효
양민효 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…<br>구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
장마 부활?…주말 동안 남부에<br> 200mm↑ 예보

장마 부활?…주말 동안 남부에 200mm↑ 예보
트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상

트럼프 “휴전 매우 가까워져”…미러 정상회담, 다음주 후반 예상
첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립

첫 연설회서 “배신자, 배신자” …국힘 당권주자 극한대립
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.