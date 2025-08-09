[건강하십니까] 폭염에 가장 위험한 집단은?…50~60대·남성·실외 단순노무자

"이런 시멘트 바닥 위에서 열기가 올라오잖아요. 땀도 많이 난 상태에서 뜨거운 열기가 올라오니까 숨 쉬기 힘들 때도 있고요. 그래서 중간중간 쉼터, 휴게실에서 수시로 쉬고 있습니다."



(기자)"주로 어떤 날 어떤 사람들이 응급실에 이송돼 옵니까?"



(양혁준 가천대길병원 권역응급센터장)

"아주 덥고 습한 날씨에 장기간 노출된 노약자나 어린아이, 노인들 같은 경우에 몸에서 수분이 많이 빠져나가고 전해질 보충이 안 되면서 체온 조절이 어려워진 그런 상태에서 체온이 올라가면서 탈수가 되면서 발생되는 경우가 많습니다."



(기자)"긴급하게 실려오신 분들이 많을 텐데 주로 어떤 증상을 갖고 오십니까?"



(양혁준 센터장)

"체온 조절이 안 되면서 약 40도까지 올라가는 열사병인 경우에는 거의 의식이 없고요. 혼수 상태에서 경련을 일으키고 맥박도 빨라지고 피부 색깔도 붉게 변하면서 그런 경우에는 아주 위중한 상태에서 오는 경우도 있습니다."



"실외 작업을 하시는 분들 같은 경우에는 직사광선을 맞는다든지 또 그늘이 부족하다든지 또 물을 주기적으로 마실 수 있는 환경이 아닌 경우가 많기 때문에 조금 더 취약하다고 볼 수가 있겠고요. 그렇지만 실내라고 안전한 건 아닙니다. 실내에서도 고열이 발생하는 용광로나 주물 공장 같은 경우에서도 고열이 발생하기 때문에 실내 역시 안전하다고 이야기하기는 어렵습니다."



"건설업이나 농어업, 조경, 제조업 같은 경우에는 고온에서 일을 하게 되면 신체의 부하, 노동의 강도가 더 강해지기 때문에 온열질환에 걸릴 확률이 높아집니다. 또 생리학적으로 얘기하면, 남성이 여성보다 근육량이 많기 때문에 발열이 더 심하고 그로 인해서 땀이 더 많이 나고 탈수 증상이 심한 특성을 보일 수 있습니다."



"이 분들이 은퇴 이후 소득을 벌 수 있는 방법이 없잖아요. 공적 연금에서 그거를 뒷바라지하는 것도 제한되니까 자기가 벌어야 돼요. 그래서 65세 이상 노인들의 고용률이 36%나 돼요. 그런데 정규직은 아니잖아요. 대부분이 경력 단절이 되셨겠고 그러다 보니까 단순노무직일 수밖에 없는 거고 상당수가 폭염 때 희생이 되는 거죠."



이달 초 인천광역시의 공사현장. 점심 휴식시간이 지나고 오후 작업이 시작됐습니다. 낮 최고기온이 35도까지 올라 폭염경보가 내려진 날. 가만히 서있기도 힘든 날씨. 현장에선 콘크리트를 타설하고 무거운 자재들을 나르는 등 강도높은 작업이 계속됐습니다.'어떤 점이 가장 힘드냐'는 질문에 공사 자재를 정리하던 50대 근로자는 이렇게 답했습니다.인천에 있는 가천대길병원 권역응급센터에 119구급차가 급히 들어옵니다. 구급대원들이 야외에서 자전거를 타다 쓰러진 70대 남성을 서둘러 병상으로 옮깁니다. 환자의 체온은 39.9도로 의식이 혼미하고, 때론 몸을 부르르 떨며 경련을 일으키기도 했습니다.소방청은 올해 폭염 대응기간인 5월 15일부터 7월 31일까지 온열질환 신고로 인한 119 구급 출동이 2,467건으로 지난해 같은 기간보다 144% 늘어났다고 밝혔습니다.해마다 길어지고 강도가 더해지는 폭염. 힘들지 않을 사람이 없을 겁니다. 그 중에서도 가장 힘든 사람들은 누구일까요?KBS 기획취재팀은 질병관리청 자료를 토대로 성별, 연령별, 발생장소별, 직업별로 폭염에 취약한 집단을 찾아봤습니다.지난해(2024년) 질병관리청이 전국의 병원 응급실 500여 곳을 통해 집계한 폭염 온열질환자 수는 모두 3,704명입니다. 이 가운데 남성이 2,908명, 여성이 796명으로 남성이 여성의 3.7배였습니다.2011년부터 2024년까지 14년간 계속해서 남성 온열질환자 수가 여성보다 많았습니다. 폭염일수가 길어질수록 남녀간 격차가 벌어지는지도 살펴봤는데 그렇지는 않았습니다. 다만 폭염이 장기화된 해일수록 남녀를 포함한 전체 온열질환자 수는 증가했습니다.온열질환자가 많이 발생한 장소는 남성의 경우 실외작업장, 논밭, 실내작업장 순으로 많았고, 여성은 논밭, 길가, 집에서 환자가 많이 발생했습니다. 남녀 모두 야외에서 일할 때 온열질환 위험에 노출된 것으로 나타났습니다.함승헌 가천대길병원 직업환경의학과 교수는 온열 질환에 취약한 작업 조건을 이렇게 설명합니다.함 교수는 또 온열질환은 노동의 강도와도 관련이 높다고 말합니다.연령별로는 50대가 19.3%로 가장 많았고, 60대가 18.3%로 그다음이었습니다.50~60대면 직장에서 은퇴나 조기 퇴직할 연령대인데, 이들이 온열질환의 취약 집단으로 떠오른 건 경제 상황과도 관련이 있어 보입니다.온열질환자가 가장 많은 직업군은 단순노무종사자로 전체의 4분의 1(25.6%)을 차지합니다. 그런데 단순노무직 온열질환자 중 가장 많은 연령대가 50대로 25.6%였고, 60대도 18.5%나 됐습니다.조동근 명지대 경제학과 명예교수의 설명입니다.서울시는 지난해 2023년 7~8월 조사 결과를 토대로 폭염 피해와 도시 특성간 관련성을 분석한 자료를 냈습니다. 보고서를 보면 기초생활수급자 비율이 높고 주거안정성이 낮을수록 폭염 피해에 더 노출되고, 평균 소득이 높을수록 온열질환자 수는 적었습니다.50~60대, 남성, 실외 단순노무종사자, 또 경제적 취약 계층이 폭염에 위험한 집단으로 나타난 만큼 당국은 맞춤형 정책 개발에 더욱 주력해야겠습니다.자료분석: 이지연, 윤지희그래픽: 여현수