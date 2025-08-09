평양판 먹자골목 ‘창광음식점거리’ 개장 40년

북한 평양의 맛집이 몰린 ‘창광 음식 거리’가 조성된 지 40주년을 맞았습니다.



노동당 기관지 노동신문은 “수도의 손꼽히는 대중 봉사기지인 창과 음식점 거리가 일떠선 지도 어언 40년 세월이 흘렀다”고 오늘(9일) 보도했습니다.



조선중앙통신도 김일성 주석과 김정일 국방위원장이 창광 음식점 거리를 현지지도한지 40주년을 맞아 어제(8일) 기념보고회가 열렸다고 전했습니다.



1985년 8월 9일 완공된 창광 음식점 거리는 평양 최대 번화가인 중구역 고려호텔 인근에 있습니다.



창광산국수집, 숯불꼬치구이집, 뷔페를 제공하는 서양요리식당, 사계절식당, 떡국집, 순두부집, 내포국집 등 유명 식당이 밀집해 있으며 불고기, 단고기(개고기), 메기탕, 고기쟁반국수를 파는 곳도 있습니다.



음식점들은 2000년대 초반부터 사전 전화 예약을 한 뒤 찾아가는 ‘주문 봉사’ 시범 단위 역할을 하고 2009년 전면 개건 이후에는 거리 3곳에 설치된 봉사소에서 메뉴를 보고 주문하는 시스템도 도입했습니다.



음식점들을 관리하는 창광봉사관리소는 경영 능력을 인정받아 국기훈장 제1급, 3중3대혁명붉은기, 2중26호모범기대영예상 등 각종 표창을 받기도 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 조선중앙통신]



