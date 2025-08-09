930뉴스

“이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의

입력 2025.08.09 (09:34) 수정 2025.08.09 (09:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
미, 1kg 금괴에도 관세…금값 사상 최고치

미, 1kg 금괴에도 관세…금값 사상 최고치

다음
구테흐스 유엔 사무총장이 현지 시각 8일 성명에서 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.

유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.

이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의
    • 입력 2025-08-09 09:34:05
    • 수정2025-08-09 09:43:43
    930뉴스
구테흐스 유엔 사무총장이 현지 시각 8일 성명에서 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.

유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.

이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…<br>구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우
트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
일 언론 “한일, 23일 도쿄서 정상회담 개최 조율”

일 언론 “한일, 23일 도쿄서 정상회담 개최 조율”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.