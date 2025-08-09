“이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의
입력 2025.08.09 (09:34) 수정 2025.08.09 (09:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
구테흐스 유엔 사무총장이 현지 시각 8일 성명에서 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.
유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.
이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.
유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.
이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의
-
- 입력 2025-08-09 09:34:05
- 수정2025-08-09 09:43:43
구테흐스 유엔 사무총장이 현지 시각 8일 성명에서 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.
유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.
이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.
유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.
이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.