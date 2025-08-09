“이스라엘 가자 점령, 심각한 우려”…유엔 안보리 긴급회의

동영상 고정 취소

구테흐스 유엔 사무총장이 현지 시각 8일 성명에서 "이스라엘의 가지 시티 점령 계획은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 팔레스타인 주민과 인질들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 밝혔습니다.



유엔 안전보장이사회(안보리)는 현지 시각 10일 긴급회의를 열어 이스라엘의 가자시티 점령 결정과 관련한 문제를 논의할 예정입니다.



이에 앞서 이스라엘 안보 내각은 가자 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전히 점령하는 계획을 승인했습니다.



