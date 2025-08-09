[930 날씨] 남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

동영상 고정 취소

주말인 오늘 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 화면을 보면 수도권과 충청, 전남 해안과 일부 경북에 비가 내리고 있습니다.



비는 점차 그 밖의 지역으로 확대되겠고 오늘 오후부터 내일 오전 사이 남부지방에는 시간당 30에서 최대 70mm의 집중호우가 내리는 곳이 있겠습니다.



앞으로 예상되는 비의 양은 남해안 지역에 200mm 이상 전남과 경남에 최대 150mm 이상입니다.



당분간 정체전선의 영향으로 비가 자주 내리겠습니다.



수도권과 강원도의 비는 오늘 밤이면 대부분 그치겠고 충청권은 내일 새벽까지 남부지방은 내일 오후까지 이어지겠습니다.



내일까지 남해안과 제주도에는 바람이 강하게 불겠습니다.



비가 내리면서 더위는 주춤하겠습니다.



서울과 광주 29도, 대전 28도, 대구 30도가 예상됩니다.



남해안과 제주도에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



