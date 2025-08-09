경제

주유소 기름값 2주 연속 상승…“다음 주도 소폭 오를 듯”

입력 2025.08.09 (10:25) 수정 2025.08.09 (10:26)

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 2주 연속 동반 상승했습니다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(3∼7일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 2원 20전 오른 1669원 90전이었습니다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 직전 주보다 4원 70전 상승한 1742원 30전입니다.

가격이 가장 낮은 울산은 1원 30전 오른 1639원 40전으로 집계됐습니다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4원 10전 오른 1538원 30전을 기록했습니다.

이번 주 국제유가는 미 트럼프 행정부의 관세 정책에 대한 시장 우려 심화, 미·러 정상회담 개최 논의에 따른 양국 관계 개선 기대 등으로 하락했습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 3달러 20센트 내린 70달러 30센트였습니다.

국제 휘발유 가격은 1달러 80센트 하락한 77달러 10센트, 국제 자동차용 경유 가격은 4달러 내린 88달러 20센트로 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

대한석유협회 관계자는 “휘발유와 경유 가격이 상승했으나 몇 주간 안정권에서 움직이고 있다”며 “다음 주 기름값은 국제 제품 가격 상승 여파로 소폭 오를 수 있지만 상승세는 제한적일 것”이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김진화
김진화 기자

공지·정정

