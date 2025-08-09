국제금값, 미 관세 혼란에 급등락…장중 한때 최고치 돌파

미국 트럼프 행정부가 1kg 골드바에 관세를 부과할지를 두고 혼선이 이어지면서 금 선물 가격이 급등락세를 보였습니다.



현지 시각 8일 뉴욕상품거래소에서 금 선물 근월물은 뉴욕증시 마감 무렵 전장 대비 0.1% 오른 온스당 3천456.2달러에 거래됐습니다.



미국이 골드바에 관세를 부과할 거란 소식에 크게 올랐던 가격이, 이를 부인하는 보도에 다시 떨어지며 보합세로 마감한 것입니다.



앞서 영국 일간 파이낸셜타임스는 미 세관국경보호국(CBP)의 지난달 31일자 통관 결정서를 인용해, 1kg 골드바와 100온스(약 3.1㎏) 골드바가 관세 부과 대상으로 분류됐다고 보도했습니다.



금 선물 투자자는 선물 계약 만기 시 금 현물을 인도받을 수 있는데, 미국은 대부분의 금 현물을 39%의 상호 관세를 부과한 스위스 등에서 수입합니다.



이에 뉴욕 금 선물 가격은 8일 장중 3천534달러선(2.3%)까지 오르며 사상 최고치를 경신하기도 했습니다.



하지만 이어 블룸버그는 익명의 백악관 당국자의 서면 성명을 인용해, '금과 기타 특수제품의 관세 부과에 대한 잘못된 정보'라고 부른 내용을 명확히 하기 위해 가까운 시일 내에 행정명령을 게시할 예정이라고 보도했습니다.



이 같은 보도에 금 선물 가격은 상승 폭을 반납하고 전장 대비 보합 수준으로 내려왔습니다.



1㎏ 골드바는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소에서 주된 거래 기반으로, 관련 업계에서는 1㎏ 골드바가 관세 대상에서 제외될 것으로 기대해 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!