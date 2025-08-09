정치

민주당 “국정 농락 김건희, 구속은 국민 명령”

입력 2025.08.09 (10:47) 수정 2025.08.09 (11:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 김건희 여사를 둘러싼 불법과 특권의 실체가 드러나고 있다며 구속 수사가 불가피하다고 주장했습니다.

문금주 원내대변인은 오늘 서면브리핑에서 "김건희 씨가 주가조작으로 8억 1천만 원의 부당이익, 수천 건의 통정매매를 통한 시세 조종, 불법 여론조사 공모, 통일교 유착, 고가 물품 수수 의혹까지 권력형 범죄의 종합판"이라고 비판했습니다.

또, 특검이 확보한 김 여사의 육성과 수표 인출 기록 등을 언급하며, 더 이상 변명조차 불가한 결정적인 증거라고 덧붙였습니다.

그러면서 "김 씨는 사건의 방조자가 아닌 범죄의 설계자이자 중심축임에도 불구하고 휴대전화 교체 등 증거인멸로 수사를 우롱"하고 있다고 지적했습니다.

이어, "국민을 속이고 국정을 농락한 권력은 예외 없이 법의 심판을 받아야 한다"며, "김 씨 구속은 선택이 아닌 국민의 명령"이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “국정 농락 김건희, 구속은 국민 명령”
    • 입력 2025-08-09 10:47:09
    • 수정2025-08-09 11:09:23
    정치
더불어민주당은 김건희 여사를 둘러싼 불법과 특권의 실체가 드러나고 있다며 구속 수사가 불가피하다고 주장했습니다.

문금주 원내대변인은 오늘 서면브리핑에서 "김건희 씨가 주가조작으로 8억 1천만 원의 부당이익, 수천 건의 통정매매를 통한 시세 조종, 불법 여론조사 공모, 통일교 유착, 고가 물품 수수 의혹까지 권력형 범죄의 종합판"이라고 비판했습니다.

또, 특검이 확보한 김 여사의 육성과 수표 인출 기록 등을 언급하며, 더 이상 변명조차 불가한 결정적인 증거라고 덧붙였습니다.

그러면서 "김 씨는 사건의 방조자가 아닌 범죄의 설계자이자 중심축임에도 불구하고 휴대전화 교체 등 증거인멸로 수사를 우롱"하고 있다고 지적했습니다.

이어, "국민을 속이고 국정을 농락한 권력은 예외 없이 법의 심판을 받아야 한다"며, "김 씨 구속은 선택이 아닌 국민의 명령"이라고 강조했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재]
서지영
서지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차<br> 착수”

[속보] 국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우
트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.