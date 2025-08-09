국제

러 “트럼프 대통령에 이미 답방까지 제안”…정상회담에 기대 표명

입력 2025.08.09 (11:07) 수정 2025.08.09 (11:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미·러 정상이 오는 15일 알래스카에서 정상회담을 갖기로 잠정 합의한 가운데 러시아는 트럼프 대통령에게 이미 답방까지 제안했다고 밝혔습니다.

러시아 타스 통신 등에 따르면, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 현지 시각 9일 새벽 미·러 정상회담 일정과 장소를 발표하면서 두 정상의 다음 회담이 러시아 영토에서 열릴 것으로 기대한다고 말했습니다.

우샤코프 보좌관은 "앞을 내다보면, 다음 회담을 러시아 영토에서 개최하는 데 초점을 맞추는 것이 자연스럽다"면서 "해당 초청장은 이미 미국 대통령에게 전달됐다"고 밝혔습니다.

이어 "러시아와 미국은 서로 국경을 접하고 있는 가까운 이웃"이라며 "우리 대표단이 간단히 베링 해협을 건너가고 두 국가 지도자 간의 중요하고도 간절히 기대되는 정상회담이 알래스카에 열리는 것은 매우 논리적"이라고 덧붙였습니다.

우샤코프 보좌관은 미·러 정상이 우크라이나 갈등의 해결 방안을 논의하는 데 주력할 것이라고 설명했습니다.

우샤코프 보좌관은 "두 대통령은 우크라이나 위기 해결을 위한 장기적이고 평화적인 해결 방안 논의에 집중할 것"이라며, 또한 "두 나라의 경제적 이익은 알래스카와 북극에서 만나며, 대규모로 상호 이익이 되는 프로젝트의 시행을 위한 전망이 있다"고도 언급했습니다.

이번 미·러 정상회담에서 양국의 경제 협력 방안이 논의될 가능성을 시사한 것입니다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 직접 만나는 것은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음이며, 지난 2019년 오사카 G20(주요 20개국) 정상회의를 계기로 만난 이후 6년여 만입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 러 “트럼프 대통령에 이미 답방까지 제안”…정상회담에 기대 표명
    • 입력 2025-08-09 11:07:05
    • 수정2025-08-09 11:09:32
    국제
미·러 정상이 오는 15일 알래스카에서 정상회담을 갖기로 잠정 합의한 가운데 러시아는 트럼프 대통령에게 이미 답방까지 제안했다고 밝혔습니다.

러시아 타스 통신 등에 따르면, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 현지 시각 9일 새벽 미·러 정상회담 일정과 장소를 발표하면서 두 정상의 다음 회담이 러시아 영토에서 열릴 것으로 기대한다고 말했습니다.

우샤코프 보좌관은 "앞을 내다보면, 다음 회담을 러시아 영토에서 개최하는 데 초점을 맞추는 것이 자연스럽다"면서 "해당 초청장은 이미 미국 대통령에게 전달됐다"고 밝혔습니다.

이어 "러시아와 미국은 서로 국경을 접하고 있는 가까운 이웃"이라며 "우리 대표단이 간단히 베링 해협을 건너가고 두 국가 지도자 간의 중요하고도 간절히 기대되는 정상회담이 알래스카에 열리는 것은 매우 논리적"이라고 덧붙였습니다.

우샤코프 보좌관은 미·러 정상이 우크라이나 갈등의 해결 방안을 논의하는 데 주력할 것이라고 설명했습니다.

우샤코프 보좌관은 "두 대통령은 우크라이나 위기 해결을 위한 장기적이고 평화적인 해결 방안 논의에 집중할 것"이라며, 또한 "두 나라의 경제적 이익은 알래스카와 북극에서 만나며, 대규모로 상호 이익이 되는 프로젝트의 시행을 위한 전망이 있다"고도 언급했습니다.

이번 미·러 정상회담에서 양국의 경제 협력 방안이 논의될 가능성을 시사한 것입니다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 직접 만나는 것은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 처음이며, 지난 2019년 오사카 G20(주요 20개국) 정상회의를 계기로 만난 이후 6년여 만입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
조태흠
조태흠 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차<br> 착수”

[속보] 국민의힘 긴급 비대위…“전한길 징계 절차 착수”
‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지

‘내란 공모’ 이상민 전 장관 구속적부심 기각…구속 유지
남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우

남부에 최대 200mm 비…시간당 30~70mm 집중호우
트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”

트럼프 “15일 알래스카에서 푸틴 만날 것…휴전 매우 가까워져”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.