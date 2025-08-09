과기부, 전 정권 부당징계 공무원과 분쟁 멈춰

과학기술정보통신부가 통일TV 사업자 등록을 허용한 고위 공무원을 윤석열 정부 시절 징계했다가 법원 1·2심에서 잇따라 패소하자 상고를 포기했습니다.



과기정통부는 오늘(9일) 홈페이지 공지사항을 통해 "전 방송진흥정책관에 대한 징계 처분 취소 판결과 관련해 법원의 판결 결과를 존중해 상고하지 않기로 결정했다"고 밝혔습니다.



지난해 10월 서울행정법원 행정7부는 과기정통부가 통일TV 등록을 문제 삼아 이를 승인한 국장을 2023년 8월 중징계한 처분은 부당하다고 판결했고, 지난달 말 서울고등법원에서도 원심이 유지됐습니다.



문재인 정부 시절 과기정통부는 통일TV가 낸 사업계획서가 국가보안법 등 법령을 위반하지 않고 통일부, 국가정보원 등도 의견조회 결과 반대하지 않았다며 2021년 5월 채널 등록을 허용했습니다.



그러나 윤석열 정부 시절인 2023년 대통령실 공직기강비서관실은 이 건에 대해 조사를 했고, 과기정통부는 채널 등록을 허용할 당시 방송정책진흥관과 실무진을 대거 징계했습니다.



이어 과기정통부는 통일 TV의 등록도 취소했는데, 서울행정법원은 지난 6월 통일TV가 과기정통부를 상대로 낸 등록취소 처분 취소 청구에서 원고의 손을 들어줬습니다.



소송에 나선 전 방송정책진흥관 측은 방송 내용을 미리 재단해 채널 사용 사업자 등록을 거부할 경우 헌법에 위배되는 사전 검열에 해당한 점, 지난 정부에서 공무원이 정한 행정 행위를 정부 정책이 바뀌었다는 이유로 징계할 경우 정상적 공무 집행을 위축시킨다는 점을 강조하며 승소했습니다.



앞서 지난 5일 이재명 대통령은 정연주 전 방심위원장 등의 해촉이 부당하다는 1심 법원 판단에 대해 항소하지 않겠다고 발표한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 과학기술정보통신부 제공]



